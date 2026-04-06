Scandalul Epstein: Trump ia în calcul schimbarea procurorului general - numele surpriză care circulă la Casa Albă

Preşedintele Donald Trump a reflectat în privat cu privire la demiterea procurorului general Pam Bondi şi înlocuirea ei cu administratorul EPA, Lee Zeldin, au declarat pentru CNN mai multe surse familiarizate cu situaţia.

Frustrat de reacţiile negative şi de furia din baza sa electorală faţă de modul în care administraţia a gestionat dosarele Jeffrey Epstein, Trump a întrebat oamenii despre înlocuirea lui Bondi, care va avea de făcut o depoziţie, la sfârşitul acestei luni, pe Dealul Capitoliului, legată de ancheta Congresului privindu-l pe defunctul traficant de sex, au spus sursele. De asemenea, el s-a indignat că aceasta nu i-a investigat suficient pe adversarii săi politici.

Nu este clar dacă preşedintele s-a hotărât, au declarat sursele pentru CNN. Bondi a fost alături de Trump miercuri, în coloana sa de maşini în timp ce acesta a participat la pledoariile de la Curtea Supremă privind dreptul la cetăţenie prin naştere şi a fost prezentă personal la declaraţiile despre războiul din Iran, miercuri seară. Trump şi-a exprimat încrederea în ea într-o declaraţie către CNN.

"Procurorul general Pam Bondi este o persoană minunată şi face o treabă bună", a spus preşedintele. Solicitat să comenteze, Departamentul de Justiţie a făcut referire la declaraţia Casei Albe. O sursă familiarizată cu situaţia a declarat pentru CNN că Trump şi Bondi au vorbit în repetate rânduri în ultimele zile şi că discuţiile au decurs "ca de obicei".

Ideea de a o înlocui pe Bondi cu Zeldin a apărut pentru prima dată în ianuarie, apoi s-a diminuat pe măsură ce acoperirea subiectului Epstein a ieşit din ciclul de ştiri, au declarat surse. Unii oficiali de rang înalt din cadrul Departamentului de Justiţie au crezut că s-a trecut în sfârşit peste problemele legate de dosarele Epstein, a declarat o sursă. Însă luni în Aripa de Vest au început să circule din nou informaţii conform cărora Trump dorea să o înlocuiască pe Bondi cu Zeldin.

Zeldin nu este văzut ca o alegere finală pentru a o înlocui pe Bondi dacă va fi demisă. Trump a menţionat şi alţi candidaţi, dar cel mai des pe Zeldin, a declarat o sursă pentru CNN.

Avocat şi veteran, Zeldin a reprezentat primul district congresional al New York-ului înainte de rolul său în cadrul EPA (Agenţiei pentru Protecţia Mediului). După ce a pierdut cursa pentru funcţia de guvernator al statului New York în 2022 în faţa lui Kathy Hochul, Zeldin a rămas apropiat de Trump, apărând în mod regulat la Mar-A-Lago pe parcursul campaniei sale din 2024.

CNN a contactat EPA pentru a comenta informaţiile. The New York Times a relatat pentru prima dată despre posibila înlăturare a lui Bondi.

Bondi are mai mulţi aliaţi puternici în cadrul administraţiei, inclusiv şefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles. O sursă familiarizată cu discuţiile a declarat că au existat mai multe momente în ultimele luni când Trump a fost indignat de Bondi, iar Wiles a intervenit pentru a o susţine.

Însă, într-o declaraţie adresată unui reporter pentru Vanity Fair, Wiles a recunoscut anterior că procurorul general a "greşit complet" în modul în care a gestionat dosarele Epstein.

Bondi a declarat, într-un interviu din februarie 2025 la Fox News, că o listă de clienţi Epstein "stă pe biroul meu chiar acum pentru a fi revizuită", doar pentru ca Departamentul să afirme ulterior că nu există o astfel de listă. Bondi a declarat ulterior că se referea la toate documentele legate de ancheta Epstein, cum ar fi jurnalele de zbor, şi nu la o listă specifică de clienţi.

Trump a înlăturat recent un alt membru de rang înalt al guvernului său: secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, care a fost primul membru al cabinetului care a fost înlăturat din funcţie în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Bondi a fost a doua alegere a lui Trump pentru conducerea Departamentului de Justiţie, după ce fostul reprezentant republican Matt Gaetz din Florida s-a retras din cauza lipsei de sprijin din partea senatorilor republicani. El a luat-o în considerare pentru prima dată pe Bondi pentru un post în administraţia sa în 2018, după ce l-a concediat pe atunci pe procurorul general Jeff Sessions.

Ea a fost confirmată în funcţia de procuror general în 2025 cu un vot de 54-46, în mare parte pe criterii de partid, Bondi spunându-le parlamentarilor că nu va viza în mod necorespunzător persoane cu anchete penale precum cele împotriva lui Trump.