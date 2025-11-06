Sechestru pe averea prietenului milionar a lui George Simion. Procurorii îi aduc acuzații grave
Postat la: 06.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Afacerile lui milionarului Vasile „Sile" Pușcaș au intrat din nou în vizorul procurorilor, după ce s-au instituit sechestre pe 111 proprietăți și imobile ale acestuia, evaluate la circa 16 milioane de lei. Ancheta vizează suspiciuni de abuz de încredere, delapidare și fraudarea creditorilor, inclusiv transferuri ilegale de peste 44 de milioane de lei între firme controlate de Pușcaș.
Dosarul readuce în atenție și legătura dintre omul de afaceri și liderul AUR, George Simion, pe care Pușcaș l-a susținut în campania electorală, amplificând interesul public și mediatic asupra situației juridice a afaceristului clujean. Procurorii au pus sechestru pe afacerile și proprietățile sale, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor cu consecințe deosebit de grave, complicitate la săvârșirea acestei infracțiuni, delapidare în formă continuată și tentativă la infracțiunea de delapidare.
Sechestrul a fost aplicat asupra a 111 imobile, inclusiv 105 apartamente, o casă cu teren, trei terenuri și cote-părți dintr-un imobil de tip shopping center, valoarea totală a proprietăților fiind estimată la aproximativ 16.000.000 de lei. În cadrul cercetărilor, miercuri, 5 noiembrie 2025, un bărbat de 47 de ani și o femeie de 52 de ani, din Baia Mare, au fost conduși la audieri de polițiști.
Conform anchetatorilor, în perioada ianuarie 2023 - septembrie 2025, bărbatul de 47 de ani, în calitate de administrator al societăților comerciale cu sediul în Cluj-Napoca și Baia Mare, împreună cu directorul economic al firmei clujene și un alt director general, ar fi transferat aproximativ 22.350.000 de lei din conturile firmei clujene către conturile societății din Maramureș, fără documente justificative corespunzătoare.
Sumele ar fi fost deturnate atât prin ordine de plată prezentate la ghișeul bancar, cât și prin transferuri prin internet banking, cauzând astfel prejudicii societăților comerciale din Cluj și Bihor. Mai mult, în perioada iunie 2023 - prezent, aceleași persoane și firme ar fi efectuat noi transferuri de aproximativ 22.180.000 de lei, invocând acte și datorii fictive pentru a frauda un creditor din Bihor, o societate activă în domeniul salubrizării și prelucrării deșeurilor, cauzând un prejudiciu estimat la aproximativ 17.000.000 de lei.
Până în prezent, societatea clujeană a achitat circa 3.100.000 de lei din acest prejudiciu, restul de aproximativ 14.000.000 de lei fiind obiectul măsurilor asigurătorii dispuse de procurori. Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Parlamentul Bulgariei investighează "influența ocultă" a lui George Soros. Inițiativa aparține unui oligarh sancționat pentru corupție
Parlamentul Bulgariei a decis sa investigheze presupusa influența a miliardarului american George Soros in viața politic ...
-
Frigiderul tău face zgomot noaptea? Află de ce modelele incorporabile sunt (aproape) mute
E liniște in toata casa. Doar frigiderul pare ca traiește o viața paralela. Zumzaie, vibreaza, pocnește discret, ca un m ...
-
UE se pregătește pentru un potențial conflict cu Rusia: Bruxelles-ul lucrează la un Schengen militar
Bruxelles-ul ia masuri pentru a reduce birocratia si a construi un „Schengen militar" pentru transportul rapid al ...
-
Afaceristul Fănel Bogoș, reținut de procurorii DNA. Ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o audiență la Bolojan
Omul de afaceri vasluian Fanel Bogoș, administratorul grupului Vanbet, a fost scos in catușe miercuri seara din sediul D ...
-
Situație halucinantă la Guvern: OUG pentru gestionarea urșilor ajunge să pedepsescă oamenii care se ocupă de păduri
Modificarile la OUG 81, cea care reglementeaza intervenția și gestionarea populației de urși, se genereaza un paradox. A ...
-
Stenograme incendiare Rețeaua rezerviștilor din SRI și SIE urma să-l scoată pe Călin Georgescu din țară: Ce plan au pus la cale
Ies la iveala detalii incendiare in urma unor percheziții facute, miercuri, de DNA, in mai multe județe. Fostul candidat ...
-
Premierul Bolojan, pomenit în stenogramele DNA: Guvernul confirmă întâlnirea cu afaceristul din Vaslui
Cancelaria Guvernului a confirmat ca pe 23 septembrie a avut loc, la Palatul Victoria, o audiența solicitata „pe c ...
-
ANAF a spart o rețea de fraudă fiscală: 55 de milioane de lei au fost sifonate
ANAF anunta ca a descoperit o frauda fiscala de peste 55 de milioane de lei. Patru firme au pus la punct un mecanism com ...
-
Crăciunul care unește Europa la Băneasa Christmas World
Sute de mii de luminițe, decoruri spectaculoase și o atmosfera de poveste transforma nordul Capitalei intr-o destinație ...
-
The American Conservative: Kievul, suspectat de sabotaj împotriva UE, în speță a României și Ungariei
Exploziile și incendiile de la rafinariile de petrol din Ungaria și Romania ar putea fi acte de sabotaj organizate de Ki ...
-
Giulgiul de la Torino implineste o profetie din Apocalipsa 22:4 aratand fără tăgadă ca este lințoliul divin al Fiului
O descoperire uluitoare pe Giulgiu din Torino, in care se presupune ca a fost invelit Iisus dupa ce a fost dat jos de pe ...
-
Nicușoare, tu ce ai înțeles de aici? Congresul SUA acuză Pentagonul că a ascuns retragerea trupelor americane din România
Într-un rar moment de unitate intre republicani și democrați, Congresul SUA a criticat dur Pentagonul pentru lipsa ...
-
Memoria noastră se stocheaza inafara creierului in țesătura universului si nu depinde de spatiu si timp
"Ce se intampla daca amintirile tale nu sunt stocate in creierul tau?", isi pune intrebarea celebrul cercetator, matemet ...
-
Oamenii de știință tocmai au dezvăluit cum arată de fapt un foton, iar acest lucru schimbă totul! VIDEO
Nu este un punct. Nu este o sfera. Este un camp electromagnetic tridimensional care se propaga prin spațiu și timp. Dece ...
-
Amenințarea Cuantică: O Apocalipsă Digitală se anunță la orizont. Computerele viitorului vor sparge orice chei de criptare, inclusiv parolele si protectiile bancare
În viitorul nu prea indepartat, lumea digitala așa cum o cunoaștem ar putea face fața unei schimbari fundamentale. ...
-
Cum se calculează prețul final al gigacaloriei. Câți bani vor scoate din buzunar bucureștenii pentru căldură iarna aceasta
Prețul pe care il vor plati bucureștenii pentru caldura livrata in apartamentele care sunt racordate la sistemul central ...
-
Cine este bărbatul care s-a împușcat în cap în timp ce făcea live pe TikTok - A făcut parte dintr-o comunitate din Neamț
Barbatul care s-a impușcat in cap in timpul unui live pe o rețea de socializare este Simion Stan, fost președinte și lid ...
-
Bolojane, uite aici "austeritate"! O țară uriașă va oferi 3 ore pe zi de energie gratuită tuturor cetățenilor
Australia va oferi cel puțin trei ore de energie solara gratuita in fiecare zi gospodariilor, inclusiv celor fara panour ...
-
Primar musulman la New York. Favoritul lui Donald Trump pierde alegerile la limită. Democrații revin cu o victorie spectaculoasă
Zohran Mamdani, un socialist democratic in varsta de 34 de ani, a caștigat alegerile pentru primarul orașului New York, ...
-
Fizicienii au depășit viteza luminii fără a încălca legile lui Einstein. Cum a fost posibil?
Cercetatorii de la Universitatea din Rochester au transmis cu succes informații mai rapid decat lumina printr-o „b ...
-
A fost atinsă singularitatea in protectia informatiei: China a spart criptarea RSA cu un computer cuantic amenințând securitatea globală a datelor VIDEO
O echipa din China tocmai a demonstrat ca matematica din spatele criptarii RSA incepe sa se supuna voinței domeniului cu ...
-
Dan Diaconescu cere 10 milioane de euro de la Realitatea TV, Maricel Păcurariu și Anca Alexandrescu pentru folosirea mărcii „Televiziunea Poporului"
Scandal media de proporții: Dan Diaconescu, fondatorul OTV și fost realizator al emisiunii „Dan Diaconescu Direct" ...
-
Care au fost ultimele cuvinte ale muncitorului român prins sub dărâmăturile turnului medieval italian. Ce le-a spus salvatorilor
Roma a trait luni, 3 noiembrie, o zi de coșmar, marcata de prabușirea unei porțiuni a turnului medieval Torre dei Conti, ...
-
Ministerul Finanțelor anunță măsuri radicale in cazul BID: "Conducerea va fi schimbată"
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), singura banca de dezvoltare deținuta integral de statul roman, va trece printr- ...
-
19 decembrie, Muzeul Tăranului: ZEPPELIN XPERIMENT - MIKE GODOROJA & BLUE SPIRIT
Dupa succesul repurtat de-a lungul anilor cu cele doua proiecte Balkanik Zeppelin și Zeppelin Xperiment care l-au dus la ...
-
Tendințe în mișcare: cum alegi încălțămintea potrivită pentru un stil activ
Într-o lume in care confortul și stilul merg mana in mana, alegerea pantofilor potriviți devine o prioritate pentr ...
-
Colagen în timpul menopauzei - ce rol are? + Suplimente cu colagen eficiente în 2025
Menopauza este o etapa naturala din viața fiecarei femei, dar schimbarile pe care le aduce pot fi resimțite nu doar la n ...
-
Cu dedicație de la Guvern pentru afacerile cu statul: Suma care s-a strâns de fapt după prima lună de aplicare a colectarii CASS inclusiv de la pensionari
Pensionarii care incaseaza pensii mai mari de 3.000 de lei au contribuit, in luna august, cu peste 35 de milioane de lei ...
-
Grupul VOUĂ, prima apariție în Bucureşti în această toamnă
"MIHAI ȘI MIHAELA" este un spectacol special, prilejuit de lansarea romanului de dragoste cu același nume scris de fonda ...
-
"Viața în oglindă" ar putea deveni o amenințare biologică dacă ar fi scăpată în mediul natural
„Viața in oglinda" este un concept fascinant din biologia moleculara care exploreaza existența unor forme de viața ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu