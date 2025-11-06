Sechestru pe averea prietenului milionar a lui George Simion. Procurorii îi aduc acuzații grave

Afacerile lui milionarului Vasile „Sile" Pușcaș au intrat din nou în vizorul procurorilor, după ce s-au instituit sechestre pe 111 proprietăți și imobile ale acestuia, evaluate la circa 16 milioane de lei. Ancheta vizează suspiciuni de abuz de încredere, delapidare și fraudarea creditorilor, inclusiv transferuri ilegale de peste 44 de milioane de lei între firme controlate de Pușcaș.

Dosarul readuce în atenție și legătura dintre omul de afaceri și liderul AUR, George Simion, pe care Pușcaș l-a susținut în campania electorală, amplificând interesul public și mediatic asupra situației juridice a afaceristului clujean. Procurorii au pus sechestru pe afacerile și proprietățile sale, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor cu consecințe deosebit de grave, complicitate la săvârșirea acestei infracțiuni, delapidare în formă continuată și tentativă la infracțiunea de delapidare.

Sechestrul a fost aplicat asupra a 111 imobile, inclusiv 105 apartamente, o casă cu teren, trei terenuri și cote-părți dintr-un imobil de tip shopping center, valoarea totală a proprietăților fiind estimată la aproximativ 16.000.000 de lei. În cadrul cercetărilor, miercuri, 5 noiembrie 2025, un bărbat de 47 de ani și o femeie de 52 de ani, din Baia Mare, au fost conduși la audieri de polițiști.

Conform anchetatorilor, în perioada ianuarie 2023 - septembrie 2025, bărbatul de 47 de ani, în calitate de administrator al societăților comerciale cu sediul în Cluj-Napoca și Baia Mare, împreună cu directorul economic al firmei clujene și un alt director general, ar fi transferat aproximativ 22.350.000 de lei din conturile firmei clujene către conturile societății din Maramureș, fără documente justificative corespunzătoare.

Sumele ar fi fost deturnate atât prin ordine de plată prezentate la ghișeul bancar, cât și prin transferuri prin internet banking, cauzând astfel prejudicii societăților comerciale din Cluj și Bihor. Mai mult, în perioada iunie 2023 - prezent, aceleași persoane și firme ar fi efectuat noi transferuri de aproximativ 22.180.000 de lei, invocând acte și datorii fictive pentru a frauda un creditor din Bihor, o societate activă în domeniul salubrizării și prelucrării deșeurilor, cauzând un prejudiciu estimat la aproximativ 17.000.000 de lei.

Până în prezent, societatea clujeană a achitat circa 3.100.000 de lei din acest prejudiciu, restul de aproximativ 14.000.000 de lei fiind obiectul măsurilor asigurătorii dispuse de procurori. Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.