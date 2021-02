Secretară într-un lagăr nazist acuzată de complicitate la 10.000 de crime

O bunică și nepoțelul ei au fost atacați de un câine agresiv, în Arad. Femeia are 66 de ani, în timp ce minorul are doar 6 ani. Conform unui comunicat al Jandarmeriei Arad, incidentul a avut loc joi după-amiază. Dintr-o curte au ieșit doi câini agresivi, iar femeia a sărit în fața copilului, pentru a-l salva de colții animalelor. În schimb, ea a fost rănită grav.

O femeie din Germania a fost pusă sub acuzare de către procurori fiind acuzată de complicitate la uciderea a 10.000 de persoane în lagărul de concentrare Stutthof. Faptele au avut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când persoana acuzată era minoră.

O adolescenta de 14 ani a fost violata intr-un bloc in constructie din Bucuresti, pe data de 26 decembrie 2020. Autoritatile judiciare au arestat preventiv in data de vineri, 5 februarie, opt tineri cu varste cuprinse intre 17 si 28 de ani despre care exista informatii ca au participat la violul in grup.