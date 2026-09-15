Oamenii de știință au găsit ADN uman misterios vechi de 6.000 de ani care a dispărut brusc din registrul genetic
Postat la: 15.09.2026 |
O analiză a oaselor unor oameni antici care au trăit odată în Columbia a descoperit ADN care nu îi leagă direct de nicio altă populație antică sau modernă din America de Sud.
Se crede că acești oameni ar putea fi într-un fel înrudiți cu vorbitorii de limbi chibchan, care sunt vorbite în zona în care au trăit odată. Mai multe cercetări genomice vor fi necesare pentru a demistifica cine erau aceste persoane necunoscute și cine ar putea fi strămoșii lor.
Acum aproximativ 6.000 de ani, vânători-culegători care au migrat spre sud s-au stabilit în Bogotá Altiplano-ul a ceea ce este acum Colombia, trecând la o societate agricolă în următorii 4.000 de ani. Apoi au dispărut.
Oricine ar fi fost acești oameni, au dispărut din registrul genetic. Echipa de cercetători care i-a descoperit prin ADN fragmentat în rămășițele lor scheletice nu a reușit să găsească niciun ruda antică sau descendenți moderni. Este ciudat că nu au legături cu columbienii indigeni, având mai multe conexiuni cu oamenii care locuiesc acum pe Istmul Panama și vorbesc limbi chibchan. Ar putea fi posibil ca ei să se fi răspândit prin regiune, amestecându-se cu populațiile locale atât de mult încât genele lor s-au diluat, dar nimeni nu poate fi sigur.
Genetica povestește cum au fost populate Americile de strămoșii popoarelor indigene moderne. Originea lor se află în grupuri siberiene și est-asiatice care se crede că s-au amestecat pentru prima dată acum 20.000 de ani, în timpul Paleoliticului Târziu, traversând ulterior un pod de gheață către America de Nord acum aproximativ 16.000 de ani. Atunci această linie s-a împărțit în linii de amerindieni nordici și amerindieni sudici.
În timp ce strămoșii nativilor americani din nord sunt în mare parte compuși din populații care au rămas în America de Nord, alte trei linii genealogice s-au ramificat în strămoșii nativilor americani din sud, care ar ajunge mai departe spre sud.
„Zona istmo-columbiană, care se întinde de la coasta Hondurasului până la Anzii columbieni de nord, este esențială pentru înțelegerea populării Americilor," au declarat cercetătorii într-un studiu din 2025 publicat în Science Advances. „Pe lângă faptul că este puntea terestră între America de Nord și America de Sud, se află în centrul celor trei mari regiuni culturale ale Mesoamericii, Amazoniei și Anzilor."
Fiecare linie de descendență a nativilor americani din sud poate fi urmărită până la strămoșii lor cei mai vechi. Există o linie descendentă din individul Anzick-1 descoperit în 1968, când muncitorii de construcții au dezgropat craniul de 12.700 de ani al unui copil aparținând poporului Clovis, unul dintre cele mai vechi popoare cunoscute din Americi. Acest băiat tânăr este înrudit cu popoarele indigene moderne din America de Nord, Centrală și de Sud. O altă linie care se găsește în Anzii Centrali provine de la oamenii antici care trăiau în Insulele Canalului din California. Încă o linie, de asemenea descendentă din populația Clovis, este asociată cu cei mai vechi locuitori din America Centrală și de Sud din Belize, Brazilia și Chile.
Când exact au apărut aceste populații în America Centrală și de Sud este încă în mare parte necunoscut, dar trebuie să fi ajuns călătorind peste podul de pământ care leagă cea mai sudică parte a Americii Centrale de subcontinentul sud-american. Există și o legătură lingvistică. Vorbitorii limbilor chibchan împărtășesc unele aspecte genetice și culturale cu poporul misterios care nu poate fi urmărit direct până la nicio populație.
Când și unde a apărut limba ancestrală Proto-Chibchan nu este clar, dar se crede că limbi distincte au început să evolueze din aceasta cu câteva mii de ani în urmă, posibil în sudul Americii Centrale. Vorbitorii de Chibchan din această regiune au păstrat cel mai mare număr dintre aceste limbi în viață. În timp ce analiza genetică a populației indigene locale a arătat că aceștia sunt înrudiți cu vorbitorii mai vechi de limbi chibchan, unele descoperiri sugerează că nu sunt descendenți direcți ai primelor persoane care s-au stabilit în acea parte a Colombiei.
Prin studiul atât al ADN-ului mitocondrial (mtDNA), cât și al datelor genomice de la 21 de indivizi antici care au trăit în această regiune cu 6.000 până la 500 de ani în urmă, cercetătorii au reușit să afle unele informații despre cine erau, dar nu toate răspunsurile. Mai mulți panamezi antici s-au dovedit a fi mai apropiați de vorbitorii moderni de Chibchan decât de columbienii antici. Cu toate acestea, vorbitorii indigeni de limba chibchan din America Centrală sunt populația modernă cel mai apropiată din punct de vedere genetic de columbienii antici care au trăit acum 2.000 de ani.
Multe grupuri care erau prezente în aceeași perioadă și vorbeau limbi similare cu cele ale oamenilor necunoscuți necesită încă investigații suplimentare. „Date genomice antice din zonele învecinate de-a lungul Anzilor de Nord care nu au fost încă analizate prin genomica antică," au spus cercetătorii, „cum ar fi vestul Columbiei, vestul Veneplaying the piano sau schimbarea formei.
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