Sorin Grindeanu, reacție la nervi după desemnarea lui Siegfried Mureșan: "Am luat act cu surprindere și dezamăgire! Greu de înțeles..."
Postat la: 17.09.2026 |
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că a luat act "cu surprindere și dezamăgire" de anunțul președintelui Nicușor Dan, care l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Grindeanu arată că el nu înțelege ce argumente a avut Nicușor Dan când a făcut desemnarea.
"Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește funcția de prim-ministru al României.
Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene.
Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale.
România se află, însă, într-o situație extrem de dificilă. Încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a se ține de scaun cu orice preț și a bloca orice soluție rațională a crescut și mai mult nesiguranța în rândul oamenilor și a firmelor românești.
Sunt peste 30 de miliarde lipsă în buget - adică aproximativ 1,5% din PIB. După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate și cât marketing politic.
Am convocat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care vom analiza cu atenție această propunere a dreptei.
Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării.
Ale țării noastre, Siegfried!", scrie Sorin Grindeanu.
Nicușor Dan l-a propus pe Siegfried Mureșan
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi în funcția de premier pe Siegfried Mureșan. „Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire, pe care îl respect", a spus șeful statului.
"Suntem la mai mult de patru luni după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și, în interiorul acestui interval, am avut sute de ore de discuții, și împreună, și separat, cu partidele politice, pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză.
O să o spun direct. Am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național.
Chiar un șef de partid mi-a spus în privat: „Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea".
Și nu e în regulă, pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem noi la un compromis, astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile, dacă sunt diferite, ale categoriilor sociale și profesionale din țara noastră.
România are nevoie de Guvern.
Rectificare, buget, astea, bineînțeles, sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața, și nu numai acum, ci și pe un termen mediu, de acum încolo.
Deci România are nevoie de un Guvern.
Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări.
Și această persoană este Siegfried Mureșan.
Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție." a spus Nicușor Dan.
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