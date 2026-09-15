Fostul director al CIA: Republica Moldova, mai probabil următoarea țintă a lui Putin decât Lituania
Postat la: 15.09.2026 |
Republica Moldova este mai probabil următoarea țintă a lui Vladimir Putin decât Lituania, fiindcă este mult mai slabă, a declarat David Petraeus, fostul director al CIA și fost comandant al trupelor americane în Irak și Afganistan. Într-o înregistrare publicată luni, el a spus că liderul de la Kremlin urmărește în permanență refacerea Uniunii Sovietice și că nu crede că Lituania va fi următoarea țară vizată.
Lituania este membră a NATO din 2004 și intră sub incidența articolului 5 al tratatului, care obligă aliații să răspundă la un atac împotriva oricăruia dintre ei. Republica Moldova nu face parte din alianță, iar articolul 11 din Constituția ei proclamă neutralitatea permanentă a țării. Spațiul aerian moldovenesc a fost deja încălcat de aparate rusești: săptămâna trecută, o dronă a intrat peste teritoriul țării chiar în ziua în care avionul lui Volodimir Zelenski decola de la Chișinău.
Avertisment și despre pregătirea europenilor
În aceeași intervenție, generalul american în rezervă a spus că țările europene nu sunt pregătite și că niciuna dintre ele nu a schimbat radical, așa cum ar fi nevoie, felul în care gândește războiul, apărarea și securitatea.
Era într-un tren oprit la doi kilometri de Polonia
Petraeus se afla duminică la Iagodin, în regiunea Volîn, într-un tren oprit în gara aflată la doi kilometri de teritoriul polonez, când o dronă rusească a lovit locomotiva cursei de pasageri Kiev-Varșovia. Calea ferată de stat ucraineană a detectat aparatul cu aproximativ un sfert de oră înainte de impact și a evacuat călătorii și personalul, astfel că nimeni nu a fost rănit.
Cu câteva minute mai devreme, din aceeași gară plecase, înaintea orei programate, trenul diplomatic pe care îl foloseau fostul premier britanic Boris Johnson, fostul premier suedez Carl Bildt și Günter Sautter, consilierul pentru politică externă și de securitate al cancelarului german Friedrich Merz. Compania feroviară a transmis că este foarte probabil ca ținta reală a dronei să fi fost acel tren și a precizat că schimbă permanent orarele tocmai ca să se ferească de atacuri.
Toți se întorceau de la conferința Strategia Europeană de la Ialta, ediția a 22-a, care s-a desfășurat la Kiev în zilele precedente sub titlul „Pace prin forță ACUM".
Tot duminică, mai devreme, o altă dronă lovise un camion la mai puțin de un kilometru de teritoriul polonez, ceea ce a dus la închiderea temporară a punctului de trecere Iagodin-Dorohusk.
Varșovia a ridicat avioane, Kievul vorbește de o lovitură intenționată
Ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunțat că au fost ridicate avioane F-16, elicoptere și un aparat de supraveghere aeriană Saab. Varșovia a subliniat că spațiul său aerian nu a fost încălcat. Premierul Donald Tusk a convocat o ședință de urgență și a spus că nu poate fi exclus ca escaladarea să ajungă și pe teritoriul polonez.
Volodimir Zelenski a susținut că locomotiva a fost lovită intenționat. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că atacul este menit să sperie țările occidentale și să le descurajeze să mai sprijine Ucraina.
În acea noapte, Rusia a lansat peste 450 de drone și rachete asupra Ucrainei, dintre care forțele aeriene au doborât 405 drone și mai multe rachete. Cel puțin șase oameni au fost uciși și peste 40 răniți, între care doi morți la Kramatorsk și 20 de răniți la Odesa.
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