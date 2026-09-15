Să ne vedem orașele din spațiu noaptea prin "ochiul" Stației Spațiale Internaționale

Stația Spațială Internațională trece deseori pe deasupra țării noastre, iar uneori trece noaptea. Astronauții fotografiază planeta și prind în obiectiv orașe din România, imaginile de noapte fiind printre cele mai interesante.

Noaptea se vede cât de bine sunt iluminate străzile, stadioanele și monumentele, dar și cât repede se face întuneric după ce ieși din orașe. Am căutat în imaginile astronauților poze cu orașe din țara noastră și am găsit 13 orașe mari fotografiate. Acum vă arăt 12, fără Târgu Mureș, care nu încape într-un colaj de 4 cu 3 imagini.

Imaginile sunt aproximativ la aceeași scară, iar orientarea lor nu este întotdeauna cu nordul în sus. Cele mai interesante sun Aradul care pare verde-albastru și Târgoviște care pare verde. Le puteți folosi pentru delectare sau ca dovadă că primăriile nu montează becuri pe străzile voastre. (Adrian Sonka)