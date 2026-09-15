Randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani, la cel mai înalt nivel din ultimii 19 ani
Postat la: 15.09.2026 |
Randamentul obligațiunilor de stat americane pe 10 ani a atins marți cel mai înalt nivel din ultimii aproape douăzeci de ani, pe fondul creșterii vertiginoase a prețurilor la energie, care alimentează presiunile inflaționiste și temerile privind înăsprirea politicii monetare a Fed, scrie Le Figaro.
Randamentul american pe 10 ani, referință mondială pe piața obligațiunilor, a urcat până la 5,02%, cel mai ridicat nivel din 2007, în paralel cu o creștere semnificativă a prețurilor petrolului și în ajunul unei decizii a Rezervei Federale (Fed) care ar putea duce la majorarea ratelor dobânzilor.
Ieri, rata dobânzii la datoria publică a Statelor Unite depășise deja, pentru scurt timp, pragul de 5%, impulsionată de temerile legate de inflație, înaintea unei decizii a băncii centrale americane (Fed) privind ratele dobânzilor.
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