SUA vor să confiște 61 de milioane de dolari în criptomonede. Banii ar proveni din vânzări pe piața neagră de petrol și produse petroliere iraniene supuse sancțiunilor

Statele Unite încearcă să confiște criptomonede în valoare de 61 de milioane de dolari, despre care procurorii americani susțin că provin din vânzări pe piața neagră de petrol și produse petroliere iraniene supuse sancțiunilor. Teheranul ar fi folosit o rețea de intermediari din China și din alte țări pentru a spăla banii.

Parchetul federal pentru Districtul de Sud al New Yorkului a depus luni o plângere civilă prin care solicită confiscarea criptomonedelor, în cadrul unei anchete privind o schemă prin care Teheranul ar fi spălat peste 1,5 miliarde de dolari proveniți din vânzări ilegale de petrol, potrivit CNBC.

Procurorii americani susțin că operațiunile ar fi implicat mai mulți intermediari din domeniul criptomonedelor din China și din alte țări. Fondurile ar fi fost destinate guvernului iranian, armatei și Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC).

Cum vor ajunge criptomonedele în custodia SUA

„Astăzi punem sub sechestru peste 61 de milioane de dolari aparținând Guvernului Iranului și solicităm confiscarea definitivă a acestor fonduri, care altfel ar fi sprijinit acțiuni militare ostile și atacuri teroriste împotriva SUA și a aliaților noștri", a declarat procurorul federal adjunct Sean S. Buckley.

Punerea sub sechestru nu înseamnă însă că fondurile au intrat definitiv în proprietatea Statelor Unite. Pentru confiscarea lor definitivă este necesară o hotărâre a instanței în favoarea guvernului american.

Banii sunt păstrați sub forma USDT, o criptomonedă emisă de compania Tether și concepută pentru a avea o valoare apropiată de cea a dolarului american. Potrivit plângerii, Tether va bloca și va scoate din circulație criptomonedele aflate la adresele digitale vizate, apoi va emite altele de aceeași valoare, care vor fi transferate în custodia guvernului SUA. În acest fel, autoritățile americane pot prelua controlul asupra celor 61 de milioane de dolari fără să aibă acces direct la portofelele digitale în care se află în prezent criptomonedele.

Două companii chineze, acuzate că au participat la transferul banilor

Două companii chineze, Blessed Trust și Hexa Whale, ar fi folosit conturi deschise pe Binance, una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare a criptomonedelor, pentru a spăla veniturile obținute din vânzările de petrol iranian pe piața neagră.

Procurorii susțin că fondurile ar fi fost direcționate către guvernul de la Teheran, agenți ai acestuia sau grupări susținute de Iran și ar fi fost folosite pentru finanțarea unor activități ale autorităților iraniene, inclusiv a unor activități teroriste.

Blessed Trust se prezintă drept o companie care oferă servicii de administrare a averilor și de păstrare și gestionare a criptomonedelor. Potrivit plângerii, compania ar fi primit și transferat însă bani proveniți din vânzările de petrol și ar fi oferit servicii care permit transformarea banilor obișnuiți, precum dolarii, în criptomonede. Unele dintre aceste operațiuni ar fi implicat și emitenți de criptomonede din SUA.

Hexa Whale ar fi oferit servicii similare și ar fi colaborat cu Blessed Trust și cu entități afiliate acesteia.

Autoritățile americane susțin că cele două companii au folosit și sistemul financiar al SUA pentru a trimite sau primi zeci de milioane de dolari în cadrul schemei. Printre clienții celor două firme se numără companii chineze din sectorul petrolului și al produselor petroliere.

Binance: „Toleranță zero" față de încălcarea sancțiunilor

Un purtător de cuvânt al Binance a declarat că platforma are „toleranță zero" față de încălcarea sancțiunilor sau activitățile ilegale și că nu a permis tranzacții cu persoane aflate sub sancțiuni.

Compania a precizat că va continua să coopereze cu autoritățile și că investighează, restricționează sau îngheață conturile atunci când identifică riscuri legate de sancțiuni sau de finanțări ilicite.

În cazul criptomonedelor vizate de autoritățile americane, Tether Ltd. ar urma să „ardă" tokenurile deținute la adresele respective, adică să le scoată definitiv din circulație, și să emită tokenuri noi de aceeași valoare. Acestea urmează să fie transferate în custodia guvernului SUA, potrivit plângerii.

China, unul dintre principalii cumpărători de petrol iranian

Washingtonul a sancționat în aprilie o rafinărie independentă din China și a avertizat instituțiile financiare că riscă sancțiuni dacă fac afaceri cu rafinării chineze care procesează petrol iranian.

Potrivit Reuters, Iranul a recurs și la mecanisme asemănătoare trocului pentru a ocoli sancțiunile impuse exporturilor sale de petrol și pentru a cumpăra din China bunuri în valoare de miliarde de dolari.

China este unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol iranian. Peste 80% din petrolul iranian transportat pe mare ar fi ajuns în China în 2025, echivalentul unei medii de aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi.