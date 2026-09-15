Îngrijorare în China că inteligența artificială ar putea amenința controlul Partidului Comunist asupra puterii

Chen Yixin, ministrul securității din China a lansat un avertisment neobișnuit de explicit și imperativ: inteligența artificială ar putea amenința direct controlul Partidului Comunist asupra puterii.

Printre cele patru tipuri de riscuri detaliate de șeful serviciilor de informații chineze se numără și "înregistrările trucate în care un oficial chinez spune ceva ce nu a rostit niciodată și care se răspândește atât de repede încât destabilizează totul."

Potrivit New York Times, China ar putea deveni ținta unor atacuri masive cu fake news de tipul celor pe care TikTok le direcționează de ani buni spre țări, coincidență, pe care Beijingul le consideră neprietenoase?

Săptămâna trecută, o echipă de cercetători din California a făcut public un instrument de atac capabil să preia controlul a milioane de conturi de WeChat, cea mai folosită aplicație de mesagerie din China.

Evaluarea, neobișnuit de directă, contrastează puternic cu tema principală a dezbaterii din SUA pe tema IA, concentrată pe teama că tehnologia ar putea scăpa de sub control sau ar deveni o amenințare pentru omenire.

Chen cere mai mult control al partidului și o supraveghere guvernamentală mai strictă. Ambele sunt necesare, scrie el, pentru a proteja stabilitatea politică internă, pentru a face față unor atacuri cibernetice și campanii de dezinformare tot mai sofisticate, venite din partea unor forțe ostile și pentru a putea concura militar cu Statele Unite.

Serviciul de securitate a mai vorbit despre pericolele tehnologiei, dar niciodată atât de amănunțit și pe un ton atât de imperativ.

Henry Gao, profesor de drept la Universitatea de Management din Singapore, a declarat pentru ziarul american că avertismentul arată limpede că Beijingul vede modelele străine ca pe o amenințare activă.

Textul trasează astfel o linie roșie înaintea discuțiilor pe care oficiali americani și chinezi urmează să le poarte despre riscurile tehnologiei, cu puțin timp înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping, programată pentru 24 septembrie, la Washington.

Beijingul nu privește siguranța în fața inteligenței artificiale ca pe o misiune umanitară comună, ci ca pe o confruntare, a mai spus el, iar suveranitatea datelor și securitatea politică nu vor fi niciodată negociate în schimbul unor acorduri internaționale de siguranță.