O reacție în lanț ciudată face ca Antarctica să crească. Partea înfricoșătoare este ce se întâmplă când se oprește
Postat la: 15.09.2026 |
În ciuda câștigurilor surprinzătoare de gheață recente, continentul înghețat rămâne într-un echilibru precar, deoarece mările mai calde continuă să erodeze calota de gheață antarctică din partea de jos.
Din 2021, Antarctica de Est a câștigat de fapt mai multă masă, peste 700 de miliarde de tone de gheață. Un nou studiu sugerează că încălzirea constantă a apelor tropicale, în special acolo unde Pacificul se întâlnește cu Oceanul Indian de Est, a declanșat o precipitație crescută asupra Țării Regina Maria și Țării Wilkes din Antarctica de Est. Deși este o pauză de la pierderea constantă de masă a continentului în ultimele două decenii, cercetătorii avertizează că nu este un nou normal pentru continentul înghețat.
O lume în încălzire aduce cu sine multe efecte secundare periculoase-incendii de vegetație, aridizare și insecuritate alimentară, doar pentru a numi câteva-dar unul dintre cele mai amenințătoare este creșterea nivelului mării, înghițirea lentă a țărmurilor și orașelor de coastă de către oceanele din întreaga lume. Deocamdată, acest scenariu apocaliptic este închis în calotele glaciare de la poli, cea mai mare fiind Calota Glaciară Antarctică, care acoperă aproximativ 5,4 milioane de mile pătrate. De fapt, calota glaciara este atât de masivă încât conține suficientă apă pentru a ridica nivelul mării la nivel global cu aproximativ 190 de picioare. Pentru a pune asta în perspectivă, ar fi nevoie doar de 10 sau 20 de picioare pentru a inunda orașul New York, de exemplu.
Din fericire, anii recenți au arătat că calota de gheață antarctică este de fapt în creștere, câștigând aproape 700 de miliarde de tone de gheață din 2020. Acum, un nou studiu publicat în revista Nature explică această veste bună contraintuitivă. Folosind date din observații satelitare, probe de gheață de precipitații și experimente cu modele atmosferice, o echipă internațională de cercetători a descoperit o teleconexiune atmosferică-fenomene meteorologice legate pe distanțe mari-între temperaturile suprafeței mării tropicale (SST) și o creștere a precipitațiilor în districtele Queen Mary Land și Wilkes Land din Antarctica de Est. Această masă de precipitații crescute, determinată în mare parte de benzi lungi și înguste de vapori de apă concentrați cunoscute sub numele de râuri atmosferice, compensează mare parte din pierderea de gheață marină care a avut loc în Antarctica de Vest.
„Am găsit o cale de teleconexiune „piscină tropicală caldă-ghișeul de gheață din Antarctica de Est" care a fost anterior subrecunoscută", a declarat Yunhe Wang, primul autor al studiului de la Institutul de Oceanologie al Academiei Chineze de Științe (IOCAS), într-un comunicat de presă. „Cercetarea noastră oferă o bază teoretică pentru înțelegerea schimbărilor în masa calotei glaciare din Antarctica și pentru desfășurarea unor cercetări viitoare asupra climei din Antarctica de Est."
Această descoperire arată cât de uimitor de interconectat este, de fapt, climatul planetei. Potrivit cercetătorilor, majoritatea acestei acumulări de gheață în Antarctica poate fi urmărită până într-o regiune tropicală unde Pacificul de Vest se întâlnește cu Oceanul Indian de Est. Încălzirea susținută a acestei zone din 2021 până în 2023 a declanșat ceea ce este cunoscut sub numele de tren de unde Rossby, care sunt modele de unde la scară largă capabile să schimbe tiparele vremii în latitudini medii și înalte. Acest lucru a format un dipol nord-sud, creând presiune scăzută în sudul Australiei, dar presiune ridicată de-a lungul coastei estice a Antarcticii și schimbând fluxul de umiditate în atmosferă.
Creșterea masei din Antarctica de Est a fost monitorizată timp de ani de zile de sateliți, inclusiv de experimentul NASA Gravity Recovery And Climate Experiment (GRACE), care înregistrează schimbările din gheața mării prin detectarea unor mici variații în câmpul gravitațional al Pământului induse de creșterea (sau scăderea) masei de gheață-un proces cunoscut sub numele de gravimetrie.
Un studiu din 2023 publicat în revista Environmental Research Letters a urmărit această creștere a masei de gheață din 2021 până în 2022, iar la începutul acestui an, un alt studiu din revista Communications Earth & Environment a legat râurile atmosferice de creșterea masei de gheață din Antarctica de Est. Dar unul dintre coautorii studiului menționat a avertizat că Antarctica nu este cumva imună la impactul de încălzire al schimbărilor climatice.
„Antarctica este într-o echilibru delicat în acest moment," a declarat Ruth Mottram de la Institutul Meteorologic Danez într-un comunicat de presă la acea vreme. „Da, creșterea zăpezii a împins bugetul de masă în teritoriu pozitiv, dar și fluxul de gheață în ocean se accelerează." Câțiva ani cu mai puține râuri atmosferice ar putea schimba ușor lucrurile în direcția opusă."
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