Situație halucinantă la Guvern: OUG pentru gestionarea urșilor ajunge să pedepsescă oamenii care se ocupă de păduri
06.11.2025
Modificările la OUG 81, cea care reglementează intervenția și gestionarea populației de urși, se generează un paradox. Administratorii de fonduri cinergetice au obligația legală de a hrăni anumite specii de animale, dar în OUG 81 se precizează că este ilegală hrănirea urșilor.
Mugurel Drăgănescu, presedintele AGVPS, se întreabă ce vor face administratorii care pun mâncare pentru cerbi, mistreți, căprioare etc, dar care se trezesc că vin și urșii să mănânce. Conform legii, administratorul este obligat să aducă rezervele de mâncare, dar conform OUG 81, care va fi adoptată, joi, în ședința de Guvern, este interzisă hrănirea urșilor, iar asta se va sancționa cu amendă.
"Proiectul de modificare al OUG 81 privind intervenția în cazurile atacului urșilor, suspus astăzi votului în Guvern, nu face altceva decât să complice lucrurile, nici pe departe să simplifice sau clarifice. Dacă se va adopta acest proiect, orice gestionar de fonduri cinegetice cu urși poate să fie amendat pentru hrănirea celorlalte specii, (hrănire obligatorie ), doar pentru situația ca ursul poate veni să mănânce din porumbul, merele, sfecla distribuite pentru cerbi, mistreți etc, pentru a preveni pagubele în culturile silvice și agricole.
De asemena, nu se clarifică intervenția în intravilan și mai mult gestionării nu vor mai putea asigura permanenta cu personal de pază, decontarea acesteia facandu se condiționat. În acesta situație, probabil ca mulți gestionari vor renunța la contractele de prestări servicii, din lipsa banilor pentru plata orelor suplimentare, iar personalul Gărzilor forestiere, cu siguranță nu va face față acestei probleme", a explicat Mugurel Drăgănescu.
Prin prezentul proiect de act normativ se reglementează modul de intervenție imediată și eficientă, pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun (Ursus arctos) asupra persoanelor și bunurilor acestora în intravilanul localităților, prin crearea unui cadru unitar de acțiune imediată a instituțiilor cu atribuții în domeniu, astfel încât să se prevină producerea unor evenimente grave la adresa siguranției și securității populației.
Deși prin modul de reglementare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr .197/2022, cu modificările și completările ulterioare, acoperă cele mai multe situații care pot apărea în practică privind atacurile urșilor pentru a le putea preveni și/sau combate, s-a dovedit totuși, că dispozițiile sale nu sunt eficiente în situațiile în care pentru îndepărtarea ursului din intravilan, echipa de intervenție nu poate înlătura imediat pericolul, ci este obligată să efectueze mai multe acțiuni în prealabil precum alungarea, tranchilizarea, relocarea etc, acțiuni care de cele mai multe ori au condus la amânarea rezolvării problemei apărute, culminând uneori cu atacuri ale urșilor asupra persoanelor, soldate cu mutilări sau pierderea vieții.
Se observă astfel, că măsurile luate până în prezent nu răspund unei astfel de situații, atacurile unor exemplare de urs asupra persoanelor, prezența acestora în spații publice sau private, producerea de pagube materiale în gospodăriile populației fiind în continuă creștere.
Se impune precizarea că măsurile de prevenție implementate până în prezent în intravilan, respectiv montarea de garduri electrice, plasarea de tomberoane anti-urs, alungarea, precum și relocarea exemplarelor habituate și-au dovedit ineficiența, astfel că se impune reglementarea unei proceduri de intervenție rapidă în situații de excepție, cu rezultate imediate în reducerea conflictelor om-urs.
În anumite localități, acțiunile de alungare a exemplarelor de urs au fost efectuate zilnic, urșii revenind de cele mai multe ori în intravilanul acestora.
În ceea ce privește metoda tranchilizării și relocării, menționăm că în prezent procedura întâmpină dificultăți, existând situații în care relocarea nu poate fi efectuată, întrucât gestionarii fondurilor cinegetice nu își exprimă acordul pentru a primi exemplare de urși, pe de o parte, iar pe de altă parte, relocarea unor exemplare de urs habituate reprezintă o mutare a problemelor create de aceștia, nicidecum înlăturarea pericolului.
În acest sens se propune modificarea articolului 2, prin introducerea unui nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
„(5) Membrii echipei de intervenție pot comunica folosind mijloace electronice de comunicare la distanță, cu înregistrarea și păstrarea comunicărilor purtate la fiecare intervenție."
Totodată, la articolul 4, alineatul (1) se modifică după cum urmează:
"(1) Intervenția imediată asupra exemplarelor de urs se efectuează gradual prin următoarele metode:
a) alungare prin diverse mijloace;
a1) tranchilizare și mutare;
b) tranchilizare și relocare;
c) extragere prin eutanasiere sau împușcare."
Prin prezentul proiect de act normativ se creează cadrul legal pentru extragerea doar a exemplarelor de urs care se află în perimetrul intravilan. Astfel se vor extrage numai acele exemplare cu comportament deviant, care și-au pierdut caracterul sălbatic, nu se feresc de om, nu sunt obișnuite să-și procure hrana din mediul sălbatic, ci din localități, ocazie cu care de multe ori devin agresivi atacând oameni și animale domestice.
Astfel, se propune modificarea articolului 5, prin introducerea unui nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:
"(6) Prin excepție de la alin. (1) și alin. (5), în cazul în care prezența exemplarelor de urs este semnalată în intravilanul localităților, intervenția imediată asupra acestora se efectuează prin oricare din metodele prevăzute la art. 4 alin. (1). Această măsură nu se aplică în cazul puilor de urs mai mici de 1 an."
De asemenea, prin prezentul proiect de act normativ se interzice hrănirea sub orice formă a exemplarelor de urs și se instituie amenzi consitente pentru cei care încalcă această dispoziție.
Astfel, se completează Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, după cum urmează:
1. La articolul 5 alineatul (1), după litera w) se introduce o nouă literă, lit. x), cu următorul cuprins:
"x) hrănirea sub orice formă a exemplarelor de urs (Ursus arctos L.), în intravilanul și extravilanul localităților, în scopul vizionării, fotografierii sau filmării acestora, cu excepția hrănirii complementare și a celei de abatere realizată de gestionarul fondului cinegetic în condițiile legii."
2. La articolul 48 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. d1), cu următorul cuprins:
"d1) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. x), cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;"
