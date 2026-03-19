Submarinele purtătoare de rachete nucleare ale Rusiei, plasate în alertă maximă de luptă
Postat la: 19.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Forţele de submarine purtătoare de rachete strategice, una din componentele triadei nucleare ale Federaţiei Ruse, se află în stare de alertă maximă de luptă, a declarat joi comandantul flotei ruse, amiralul Aleksandr Moiseev, cu ocazia aniversării a 120 de ani de la crearea flotei de submarine a ţării.
"Sunt în stare de alertă maximă de luptă, ceea ce a fost confirmat în mod repetat în timpul inspecţiilor de control prin exerciţii desfăşurate anual sub comanda preşedintelui Rusiei", a afirmat amiralul rus într-un interviu pentru ziarul Krasnaia Zvezda, organul oficial al Ministerului Apărării.
Articolul a fost publicat pentru a marca 120 de ani de la crearea acestor forţe prin decretul împăratului Nicolae al II-lea, care a inclus o nouă clasă de nave, submarinele, în clasificarea navelor flotei ruse.
În interviu, Moiseev a subliniat rolul preponderent al submarinelor nucleare din proiectul 955 Borei, care vor rămâne în serviciu până la mijlocul acestui secol "şi chiar mai mult, deoarece în acest proiect a fost inclus un potenţial considerabil de modernizare".
Submarinele din clasa Borei, de a patra generaţie, sunt capabile să lanseze rachete intercontinentale Bulava şi torpile.
Amiralul a anunţat că în acest moment şantierele navale Sevmash construiesc două noi submarine din clasa Borei-A (modernizate), "Dmitri Donskoi" şi "Kniaz Potemkin", care se vor alătura marinei ruse.
În prezent, Rusia dispune de opt submarine operaţionale de acest tip, a amintit el.
De asemenea, a anunţat că în următorii zece ani se preconizează reînnoirea flotei de submarine multifuncţionale de a treia generaţie cu noul proiect Yasen/YasenM (Iasen) de a patra generaţie. Aceste noi submarine vor avea în arsenal "toate sistemele moderne de rachete: Kalibr, Onix, Tsirkon", pe lângă armament subacvatic.
Submarinele Yasen sunt submarine nucleare de a patra generaţie cu un câmp acustic redus, ceea ce le face foarte greu de detectat.
"Astăzi, în contextul situaţiei geopolitice complexe, al creşterii luptei pentru dominaţie în Arctica şi în oceanul mondial, forţele submarine ale marinei ruse joacă un rol important în descurajarea strategică şi în asigurarea securităţii la nivel mondial", a menţionat Aleksandr Moiseev, calificând trupele de pe submarine drept "elita marinei ruse".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Răsturnare de situație: Marile puteri din Europa răspund la apelul lui Donald Trump și vor trimite ajutor în zona Strâmtorii Ormuz
Cinci tari-lider din Europa - Franta, Germania, Italia, Tarile de Jos si Marea Britanie - au anuntat joi, intr-o declara ...
-
COMUNICAT DE PRESĂ SALROM: Modificarea Legii minelor 85/2003; Prelungirea licenței de exploatare a șisturilor grafitoase; Proiecte europene strategice
Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public referitoare la situația reluarii exploatarii grafitului din areal ...
-
Black Cube lovește din nou în Europa de Est - Scandal de spionaj în Slovenia înaintea alegerilor
Alegerile din Slovenia sunt marcate de un scandal major, dupa ce autoritațile au acuzat compania privata de informații B ...
-
Un înalt oficial acuză: războiul SUA cu Iranul este „cea mai mare eroare de calcul" a administrației Trump
Ministrul de externe al Omanului, Sayyid Badr Albusaidi, care a mediat discuții intre Washington și Teheran inainte de i ...
-
Cometa C/2026 A1 care se prăbușește-n Soare în aprilie e văzută ca Marele Semn al Apocalipsei. O altă cometă trece mai aproape de Tera
Cometa C/2026 A1 MAPS capteaza atenția astronomilor, fiind un membru al familiei de comete „sungrazer” (care ...
-
Buncărul apocaliptic de 270 de milioane de dolari al lui Mark Zuckerberg pregătit pentru "Ziua Judecății"
Un „subsol" de 270 de milioane de dolari nu are nevoie de uși rezistente la explozii, trape de evacuare și o cultu ...
-
Lovitură pentru Trump: Serviciile secrete demontează motivul invocat pentru războiul cu Iranul
Serviciile de informatii americane au concluzionat miercuri ca Iranul nu a incercat sa-si relanseze activitatile de imbo ...
-
Un robot chelner "a înnebunit" la serviciu: A început să spargă farfurii și a dansat haotic în mijlocul restaurantului
Un robot chelner s-a stricat in timpul serviciului. El a inceput sa sparga farfurii și sa danseze haotic in mijlocul unu ...
-
Misterul magnetismului puternic de pe Lună a fost elucidat. Funcționează ca și cum e pornit și oprit de la un comutator
Un mister vechi de decenii despre trecutul magnetic al Lunii primește o posibila explicație, dupa o analiza recenta semn ...
-
Mentorul spiritual al lui Pete Hegseth vrea ca America să fie o teocrație bazata pe Vechiul Testament. Pastorul Wilson: "Democrația e o prostie!"
În orașul universitar Moscow, din Idaho, un pastor-teolog odata necunoscut a petrecut zeci de ani transformand bis ...
-
Rusia câștigă 1.736 de dolari pe secundă de pe urma scumpirii petrolului, în contextul războiului din Iran
În timp ce razboiul cu Iranul a adus pierderi uriașe pentru civili, a impins in sus prețurile la energie și a dest ...
-
A apărut o nouă metodă de furt la bancomat. Cum funcționează escrocheria "firului invizibil"
O noua metoda de frauda la bancomate, cunoscuta drept „firul invizibil", provoaca ingrijorare, deoarece infractori ...
-
Se cere reabilitarea mareșalului Ion Antonescu: cine împinge noul demers și de ce cazul ajunge din nou în instanță
Un nou demers pentru reabilitarea mareșalului Ion Antonescu a fost lansat in justiție, la doua decenii dupa ultimul proc ...
-
Mișcări strategice pe plan mondial: China a făcut o ofertă de reunificare energetică Taiwanului pe fondul crizei energetice internaționale
China a lansat miercuri o oferta oficiala catre Taiwan, promițand stabilitate energetica in schimbul acceptarii „r ...
-
Crimă șocantă în Vaslui! Și-a ucis amicul, după care a mers la ghicitoare să afle dacă va fi arestat
Un adolescent de 16 ani din Vaslui a fost reținut pentru omor calificat, dupa ce și-a ucis un prieten in varsta de 24 de ...
-
Constatarea amiabilă sau poliția? Cum alegi corect după un accident rutier
Un accident rutier, chiar și unul minor, vine de obicei cu emoții și confuzie. În astfel de momente, una dintre ce ...
-
Checklist pentru schimbarea cauciucurilor - ce trebuie să verifici
Schimbarea cauciucurilor de sezon nu este doar o obligație, ci o oportunitate de a asigura un plus de siguranța și efici ...
-
6 motive pentru a integra baterii de stocare a energiei în afacerea ta
Sustenabilitatea și eficiența energetica devin prioritați esențiale, iar integrarea bateriilor de stocare a energiei in ...
-
Un petrolier rus în derivă, încărcat cu gaz natural lichefiat, "bombă ecologică" gata să explodeze în Mediterana
Un petrolier rus supus sancțiunilor, Arctic Metagaz, care este incarcat cu gaz natural lichefiat, a fost grav avariat in ...
-
Participarea la războiul lui Trump în Iran comparat cu cumpărarea de bilete ieftine pentru Titanic după ce acesta a lovit deja aisbergul!
Generalul francez Michel Yakovleff tocmai a comparat participarea la razboiul lui Trump in Iran cu „cumpararea de ...
-
Iranul dă o lovitură spațială: A confiscat sistemul Starlink al lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă să informații
Autoritatile iraniene au anuntat marti confiscarea a sute de sisteme de internet prin satelit Starlink de provenienta am ...
-
Predoiu bate câmpii ca la concurs: De la „3 tone de cocaină" la "9 grame obținute experimental". Unde a dispărut drogul din pulpa de fructe
În septembrie 2024, autoritațile anunțau cu mare pompa o lovitura majora in Portul Constanța. O „captura rec ...
-
Ce nave au voie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Situatia se detensionează numai pentru partenerii Iranului
Traficul prin Stramtoarea Ormuz a fost reluat parțial. Totuși prin zona nu au trecut decat navele care au legatura cu an ...
-
Apocalipsa uitată. Prima extincție în masă din istoria Pământului, ascunsă sub ochii noștri
Valuri de extincție au lovit viața de pe Pamant in mod repetat de-a lungul istoriei sale indelungate. Dinozaurii non-avi ...
-
Nicușor Dan vrea să ne arate că are sânge în instalație! Președintele are Rh pozitiv la Palatul Cotroceni fiind "primitor universal"
Președintele Nicușor Dan a postat marți pe rețelele sociale imagini cu el, alaturi de mai mulți angajați din Administraț ...
-
Compania Blue Origin, a lui Jeff Bezos, face echipă cu NASA pentru a apăra Pământul de asteroizi
Compania aerospatiala Blue Origin, apartinandu-i lui Jeff Bezos, a incheiat un parteneriat cu NASA Jet Propulsion Labora ...
-
Un înalt oficial al administrației Trump demisionează și dă vina pe Israel pentru războiul din Iran
Șeful Centrului Național Antiterorism al Statelor Unite, Joseph Kent, a demisionat pe fondul razboiului dintre SUA și Is ...
-
Dani Mocanu a pierdut recursul. Manelistul va face 4 ani de închisoare cu executare după extrădarea din Italia
Recursul depus de manelistul Dani Mocanu și fratele sau Ionuț a fost respins marți, 17 martie, de Înalta Curte de ...
-
Fostul purtător de cuvânt al lui Netanyahu a prezis corect uciderea lui Ali Larijani: „Haba Bator, agentul care l-a eliminat, este un drag prieten"
David Keyes, fostul purtator de cuvant al lui Benjamin Netanyahu, a prezis saptamana trecuta ca Ali Larijani este urmato ...
-
Legăturile cu Soros din Dosarul Epstein. De ce ii trebuia lui Jared Kushner neapărat sa pornească un război via Iran cu statele arabe din Orientul Mijlociu
La data de 30 ianuarie 2026, Departamentul de Justiție, sub conducerea procurorului general adjunct Todd Blanche, a publ ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu