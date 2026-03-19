Submarinele purtătoare de rachete nucleare ale Rusiei, plasate în alertă maximă de luptă

Forţele de submarine purtătoare de rachete strategice, una din componentele triadei nucleare ale Federaţiei Ruse, se află în stare de alertă maximă de luptă, a declarat joi comandantul flotei ruse, amiralul Aleksandr Moiseev, cu ocazia aniversării a 120 de ani de la crearea flotei de submarine a ţării.

"Sunt în stare de alertă maximă de luptă, ceea ce a fost confirmat în mod repetat în timpul inspecţiilor de control prin exerciţii desfăşurate anual sub comanda preşedintelui Rusiei", a afirmat amiralul rus într-un interviu pentru ziarul Krasnaia Zvezda, organul oficial al Ministerului Apărării.

Articolul a fost publicat pentru a marca 120 de ani de la crearea acestor forţe prin decretul împăratului Nicolae al II-lea, care a inclus o nouă clasă de nave, submarinele, în clasificarea navelor flotei ruse.

În interviu, Moiseev a subliniat rolul preponderent al submarinelor nucleare din proiectul 955 Borei, care vor rămâne în serviciu până la mijlocul acestui secol "şi chiar mai mult, deoarece în acest proiect a fost inclus un potenţial considerabil de modernizare".

Submarinele din clasa Borei, de a patra generaţie, sunt capabile să lanseze rachete intercontinentale Bulava şi torpile.

Amiralul a anunţat că în acest moment şantierele navale Sevmash construiesc două noi submarine din clasa Borei-A (modernizate), "Dmitri Donskoi" şi "Kniaz Potemkin", care se vor alătura marinei ruse.

În prezent, Rusia dispune de opt submarine operaţionale de acest tip, a amintit el.

De asemenea, a anunţat că în următorii zece ani se preconizează reînnoirea flotei de submarine multifuncţionale de a treia generaţie cu noul proiect Yasen/YasenM (Iasen) de a patra generaţie. Aceste noi submarine vor avea în arsenal "toate sistemele moderne de rachete: Kalibr, Onix, Tsirkon", pe lângă armament subacvatic.

Submarinele Yasen sunt submarine nucleare de a patra generaţie cu un câmp acustic redus, ceea ce le face foarte greu de detectat.

"Astăzi, în contextul situaţiei geopolitice complexe, al creşterii luptei pentru dominaţie în Arctica şi în oceanul mondial, forţele submarine ale marinei ruse joacă un rol important în descurajarea strategică şi în asigurarea securităţii la nivel mondial", a menţionat Aleksandr Moiseev, calificând trupele de pe submarine drept "elita marinei ruse".