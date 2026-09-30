Susținătorii lui Georgescu fac chetă de 1.100.000 de euro, ca să îl elibereze: Legea nu permite eliberarea dacă se achită prejudiciul
Postat la: 30.09.2026 |
Susținătorii lui Călin Georgescu fac chetă ca să achite prejudiciul de 1.100.000 de euro de care este acuzat în cel mai recent dosar în care ar fi promis unui om de afaceri acces la contracte contra unor sume de bani. Stenogramele arătau că Georgescu voia bani ca să își cumpere o vilă în Toscana.
Strângerile de fonduri pentru Georgescu au devenit o modă în mediul online însă în mai multe apariții publice, dar și prin mesaje pe Facebook Georgescu le-a cerut oamenilor să nu doneze bani pentru el. Merită spus că legea nu permite ca Georgescu să achite prejudiciul din dosar și să fie eliberat.
"Pentru a fi eliberat, domnul președinte Călin Georgescu trebuie să plătească prejudiciul de 1.100.000 de Euro către omul păgubit. Este nevoie să fim alături de domnul președinte și să donăm fiecare cât putem pentru a-l ajuta să plătească și să fie eliberat din arest. Scrie în comentarii cu ce sumă dorești să contribui și apoi veți fi contactat pentru a trimite banii direct doamnei Cristela. Nu donați la intermediari!!!"
Susținătorii lui Georgescu, mulți din ei români cu venituri minine, strâng bani ca să îi cumpere acestuia o vilă în Toscana. Suma e una uriașă, un miliard de euro.
„Sunt pensionară cu pensia minimă, dar donez 20 de euro pentru Călin Georgescu, cu toată inima", a comentat o femeie. Un alt susținător, cu pensie de boală de 1.280 de lei, a promis să doneze o parte din venitul său.
„Spune-mi, te rog, în ce cont trebuie să donăm pentru casa președintelui nostru?", a întrebat un utilizator. Alții au calculat că donații de 10 euro de la câteva milioane de oameni ar fi suficiente: „Dacă suntem câteva milioane, putem și 10 euro să donăm, e suficient!".
Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au decis arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a fostului candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, acuzat de înşelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro, şi a omului de afaceri Ionel Rusen. Călin Georgescu a fost preluat de către poliţişti de la locuinţa sa din Mogoşoaia, fiind încătuşat.
"Domnule preşedinte, fiţi tare", au strigat susţinătorii săi, care s-au strâns în faţa imobilului şi au huiduit în momentul în care fostul candidat la Preşedinţie a fost urcat în autospeciala de poliţie.
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