Câte cuvinte înțelege, de fapt, un câine. Numărul i-a surprins chiar și pe cercetători

Câinii pot reacționa imediat când aud termeni precum „plimbare", „mâncare" sau „afară", însă vocabularul pe care ajung să îl recunoască poate fi mult mai bogat. O cercetare realizată în Canada a analizat acest fenomen și a arătat că, în medie, animalele incluse în studiu răspundeau constant la aproape 90 de cuvinte și expresii.

Studiul, publicat în revista „Applied Animal Behaviour Science" și prezentat de Sky News, a avut la bază informațiile oferite de proprietarii a 165 de câini. Aceștia au indicat cuvintele sau expresiile la care animalele lor reacționau în mod consecvent. Media a fost de 89 de termeni, însă diferențele dintre câini au fost considerabile. La limita inferioară, unele animale reacționau la aproximativ 15 cuvinte și expresii, în timp ce câinele cu cel mai bogat vocabular raportat ajungea la 215.

Propriul nume se află, deloc surprinzător, printre termenii cel mai ușor de identificat. Peste 90% dintre câinii analizați reacționau atunci când erau strigați pe nume. Foarte răspândite erau și comenzile folosite frecvent de stăpâni, precum „stai", „vino", „jos", „așteaptă" sau „nu". Aproximativ jumătate dintre cuvintele și expresiile indicate în cadrul cercetării erau, de altfel, comenzi.

Animalele recunoșteau însă și termeni legați de activități plăcute sau obiecte familiare, de la hrană și plimbări până la jucării. Cercetătorii au observat și că experiența poate conta. Câinii care trecuseră printr-un antrenament profesional aveau, în general, un repertoriu mai bogat decât animalele fără o astfel de pregătire.

Faptul că un câine reacționează la un anumit termen nu înseamnă neapărat că îl înțelege în același mod în care o face un om. În multe situații, animalul învață să asocieze sunetul respectiv cu o acțiune, un obiect sau un eveniment. Dacă termenul „plimbare", de exemplu, este rostit constant înainte ca animalul să iasă din casă, acesta poate învăța asocierea și poate deveni entuziasmat imediat ce îl aude.

Există și exemple care depășesc cu mult rezultatele obișnuite. Unul dintre cele mai cunoscute este Chaser, un border collie studiat pentru capacitățile sale cognitive extraordinare. Chaser a învățat să identifice după nume peste 1.000 de obiecte, devenind unul dintre cele mai cunoscute exemple ale capacității câinilor de a forma asocieri între cuvinte și lucrurile pe care acestea le desemnează.

Studiul s-a concentrat tocmai asupra acestor reacții consecvente observate de proprietari. Autorii cercetării subliniază însă că un astfel de răspuns nu demonstrează automat o înțelegere a limbajului comparabilă cu cea umană. Performanța sa rămâne însă excepțională. Pentru majoritatea câinilor, numărul termenilor recunoscuți diferă considerabil, iar antrenamentul, experiența și interacțiunea cu oamenii pot influența cât de bogat devine acest „vocabular".