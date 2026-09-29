Financial Times a confirmat din surse sigure declarația lui Kimberly Guilfoyle referitoare la căderea Guvernului Bolojan: „Putem face asta în orice țară vrem. Putem face asta și aici"
Postat la: 29.09.2026 |
Prestigiosul cotidian de afaceri Financial Times a confirmat, din surse independente, dialogul dintre ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, și ministrul grec al Energiei, în care diplomata americană a declarat: „Putem face asta în orice țară vrem. Putem face asta și aici", cu referire la iminenta cădere a guvernului Bolojan din România.
Declarația lui Guilfoyle despre România ar fi fost făcută pe 18 martie, în timpul unei cine oficiale organizate la Ambasada SUA din Atena, la care au participat mai mult de o duzină de persoane, inclusiv politicieni, membri ai personalului ambasadei și militari, a declarat pentru Financial Times. o persoană familiarizată cu situația.
Ambasadele SUA de la Atena și București au refuzat să comenteze, scrie Financial Times.
Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american a declarat că Washingtonul „prețuiește parteneriatul strategic cu România, care rămâne solid în toate domeniile noastre de interes comun, inclusiv securitatea energetică și transferarea poverii cheltuielilor pentru apărare".
Publicația reia și declarația purtătorului de cuvânt al guvernului elen, Kyriakos Mitsotakis.
„Nu s-a pus niciodată problema unei amenințări la adresa guvernului grec (...) și un asemenea lucru nu ar fi fost niciodată tolerat." Guvernul a adăugat că relațiile cu SUA sunt „mai apropiate și mai stabile ca niciodată", a spus el, luni, într-o conferință de presă.
Guilfoyle a călătorit la București după cina de la Atena și s-a întâlnit cu membri ai Partidului Social Democrat (PSD) la sfârșitul lunii martie, printre care președintele partidului, Sorin Grindeanu, și ministrul Energiei de atunci, Bogdan Ivan. Guvernul Bolojan a căzut în mai, menționează publicația.
Ambasadoarea lui Donald Trump în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a provocat agitație politică în România după ce a sugerat că SUA ar putea înlătura guverne, într-o declarație în care pare să fi făcut referire la căderea guvernului Bolojan, scrie Financial Times.
Kimberly Guilfoyle, fosta logodnică a lui Donald Trump Jr., care a fost numită în această funcție anul trecut, a fost citată de Wall Street Journal făcând aluzie la iminenta prăbușire a guvernului român atunci când a spus: „Putem face asta în orice țară vrem. Putem face asta și aici".
Guvernul României a căzut în luna mai, după ce Partidul Social Democrat s-a retras din coaliția de guvernare și a votat împreună cu opoziția de extremă dreapta pentru demiterea premierului Ilie Bolojan.
Ambasadele SUA de la Atena și București au refuzat să comenteze, scrie FT.
Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american a declarat că Washingtonul „prețuiește parteneriatul strategic cu România, care rămâne solid în toate domeniile noastre de interes comun, inclusiv securitatea energetică și transferarea poverii cheltuielilor pentru apărare".
Guvernul grec a declarat: „Nu s-a pus niciodată problema unei amenințări la adresa guvernului grec (...) și un asemenea lucru nu ar fi fost niciodată tolerat." Guvernul a adăugat că relațiile cu SUA sunt „mai apropiate și mai stabile ca niciodată".
Liderii social-democrați români Sorin Grindeanu, stânga, și Bogdan Ivan s-au întâlnit cu ambasadoarea SUA în martie; în mai, partidul s-a retras din coaliția de guvernare a României.
Nu este clar dacă ambasadoarea i-a sfătuit să se retragă din coaliția de guvernare, mai scrie FT.
Guilfoyle a venit la București în martie pentru a promova un coridor de gaze care pleacă din Grecia și trece prin Bulgaria și România, așa-numitul Coridor Vertical, până în Ucraina.
Financial Times susține că ea a făcut presiuni pentru ca România să cumpere cantități semnificative de gaz natural lichefiat (LNG) american, potrivit a două persoane familiarizate cu discuțiile.
Deși premierul de centru-dreapta Bolojan susținea proiectul Coridorului Vertical, el a refuzat să cumpere mult mai mult LNG din SUA, deoarece România dispune de resurse semnificative proprii, potrivit surselor citate.
Bolojan nu a răspuns la solicitarea FT pentru un punct de vedere.
PSD nu era de acord cu Bolojan în privința achiziționării unei cantități mai mari de LNG american, acesta fiind unul dintre motivele pentru care partidul s-a retras în cele din urmă din coaliția de guvernare, au adăugat sursele Financial Times.
Grindeanu a respins acuzațiile privind o înțelegere cu SUA.
„Ilie Bolojan nu a fost dat jos de americani, nici de monstrul din Loch Ness și nici de Bigfoot, ci de (...) românii care au spus că guvernează prost", a declarat el luni.
El a adăugat însă că presupusa poziție antiamericană a dreptei de centru dovedește „că avem nevoie urgentă de un guvern care să repună relația cu SUA pe făgașul normal".
Bodan Ivan, fostul ministru al Energiei, a spus că guvernul aflat la final de mandat promovează „conspirații" și i-a acuzat pe foștii săi parteneri de coaliție că mint.
„Sunt disperați pentru că pierd puterea, au halucinații", a declarat el. „Sunt disperați când văd că [Mureșan] nu are nicio șansă să treacă."
Întâlnirea dintre Guilfoyle și social-democrații români din martie „a părut conspirativă" și ar trebui să facă obiectul unei verificări, a declarat pentru FT europarlamentarul de centru-dreapta Siegfried Mureșan, care încearcă să obțină miercuri sprijinul Parlamentului României pentru a deveni prim-ministru.
„Chestiunea este extrem de serioasă", a declarat el pentru FT.
Siegfried Mureșan încearcă să obțină miercuri sprijinul Parlamentului României pentru a deveni prim-ministru, explică publicația. Dacă Mureșan va fi respins miercuri, președintele Nicușor Dan le poate cere social-democraților să formeze un guvern sau poate convoca alegeri anticipate, deși anterior a declarat că dorește să le evite, deoarece România nu își permite o instabilitate politică suplimentară.
Turbulențele au costat România miliarde de euro din fonduri europene pierdute, în timp ce marile agenții de rating spun că datoria suverană a țării este aproape de statutul „junk" - adică sub nivelul recomandat pentru investiții. S&P urmează să anunțe vineri cea mai recentă decizie privind ratingul României, mai scrie Financial Times.
România a încercat să își îmbunătățească relațiile cu administrația Trump, care a catalogat-o drept nedemocratică în 2025, după ce Bucureștiul a anulat alegerile prezidențiale pe fondul unor presupuse ingerințe rusești, notează Financial Times.
Nicușor Dan, care a fost ales președinte anul trecut în fața naționalistului pro-MAGA George Simion, a declarat că dorește un guvern stabil, capabil să readucă prosperitatea.
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