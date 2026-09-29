Un judecător din Teleorman "cântărește" de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune. A amânat verdictul de peste 180 de ori
Postat la: 29.09.2026 |
O avocată din Giurgiu, Angelica David, a sărbătorit luni un eveniment profesional deosebit: s-au împlinit 5 (cinci) ani de când așteaptă o sentință de la Judecătoria Alexandria, într-un proces penal care s-a judecat pe fond pe 28 septembrie 2001. Avocata a marcat evenimentul printr-o postare pe Facebook.
Faptele care au format obiectul dosarului s-au petrecut în 2016, când un anume Mihail Fasole a încercat o afacere cu o firmă, Cristian Imepx SRL, ceva cu niște cereale. Afacerea s-a sfârșit prost, iar firma l-a reclamat pe Fasole pentru înșelăciune. Mihail Fasole, susține avocata sa Angelica David, ar fi fost el însuși înșelat de alții.
Dosarul e atât de vechi, încât avocata nu-și mai amintește cam la cât se ridică presupusul prejudiciu, dar ne-a asigurat că nu e vorba de o sumă foarte mare.
Ancheta Parchetului a durat trei ani, până în 2019, când dosarul a fost trimis pentru judecată la Judecătoria Alexandria și a fost repartizat judecătorului Samir Bosoc. Procesul a mai durat și el doi ani, fiind mult întârziat și de pandemie.
Judecata pe fond a avut loc pe 28 septembrie 2021, când avocata a mai cerut un termen pentru a suplimenta probatoriul, fapt care l-a deranjat pe judecător. „Îmi amintesc că la ultima ședință, în sală era foarte cald, purtam măști, iar dl. Judecător ne ținea lecții despre celeritate, acuzându-ne pe noi, avocații, că vrem să tergiversăm", a relatat avocata pe contul său de Facebook.
Dosarul s-a judecat în acea zi și a rămas în pronunțare, așa cum este și acum, după cinci ani. În acest răstimp, judecătorul Samir Bosoc a amînat pronunțarea sentinței de peste 180 de ori, așa cum atestă portalul instanțelor de judecată.
Avocata e cu atât mai surprinsă de întârzierea pronunțării sentinței cu cât a survenit deja atât prescripția simplă, cât și prescripția specială, care se socotește de la data comiterii faptelor.
De altminteri, judecătorul Samir Bosoc are o lungă tradiție de tergiversare a dosarelor: a fost de mai multe ori sancționat de către Consiliul Superior al Magistraturii, fie cu avertsment, fie cu reducerea indemnizației - dar niciodată cu excluderea din magistratură.
La ultimul termen de judecată, care a avut loc pe 25 septembrie 2026, judecătorul a amânat din nou pronunțarea și a fixat termen pentru 6 octombrie.
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