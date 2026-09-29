"Căpitanul taților": Un militar american a plătit 37.000 de euro pentru o operațiune în România pentru a-și recupera copilul răpit de către soție

Nicholas DauSchmidt a devenit „căpitanul taților", foști soți cărora li s-au luat copiii și au fost duși în străinătate, relatează presa italiană.

După ce și-a recuperat fiul într-o acțiune fulger în România, organizând singur „operațiunea Gardaland ", cu avion și detectivi cu tot, astăzi Nicholas DauSchmidt pune la punct o rețea privată pentru a ajuta alți părinți italieni care se confruntă cu copii răpiți și duși peste graniță.

O echipă formată din veterani ai armatei, detectivi privați și profesioniști care pot interveni acolo unde procedurile și termenele instituțiilor riscă să nu fie suficiente.

A devenit un fel de „Căpitanul taților", foști soți cărora li s-au luat copiii, aflați acum în străinătate.

O activitate pe care DauSchmidt, de fapt, o pune la dispoziția tuturor părinților, mame și tați. «Am observat însă», explică el, «că majoritatea părinților „rămași în urmă" sunt tați».

„Nu mi-aș mai fi recuperat niciodată fiul": așa a luat naștere „operațiunea Gardaland"

Aceasta este noua viață pe care o duce acum avocatul american, tată, căpitan în armata SUA, acum rezervist la cazarma Ederle din Vicenza.

În vara anului 2024, după ce fosta soție îl dusese pe fiul lor în România, DauSchmidt a organizat personal recuperarea copilului: o operațiune cu numele de cod „Gardaland", deoarece acesta este parcul de distracții preferat al fiului său și el voia să-l ducă din nou acolo.

Copilul se afla la București, luat fără consimțământul său.

A denunțat imediat răpirea, dar apoi a trecut la acțiune.

„Am descoperit că politica oficială a Guvernului român este aceea de a nu proceda efectiv la recuperarea și restituirea minorilor", povestește el.

„Dacă m-aș fi bazat exclusiv pe procedură, nu mi-aș fi recuperat niciodată fiul".

Astfel, în august, a organizat operațiunea fulger și l-a adus acasă. La doi ani distanță, acea poveste a devenit pentru el ceva mai mult decât o luptă personală.

„Vreau ca nimeni să nu treacă prin ceea ce am trecut eu", spune el, vorbind despre rețeaua pe care o construiește. Și povestește că a primit deja cereri de sfaturi de la multe persoane și că a obținut chiar și câteva rezultate la finalul unor misiuni încununate de succes.

Zboruri, detectivi și o operațiune în România: suma depășește 37.000 de euro

Între timp, la mai bine de doi ani de când copilul a fost dus în România, procesul împotriva mamei nu a început încă în mod oficial.

Parchetul din Vicenza o acuză de răpirea minorului și de eludarea măsurilor judecătorești care interziceau părăsirea țării.

Prima audiere preliminară fusese stabilită pentru data de 8 iulie a anului trecut. Ar fi trebuit să fie primul pas concret după doi ani de proceduri judiciare, dar nu a fost așa.

DauSchmidt nu și-ar fi imaginat niciodată un astfel de ritm. Asta, pentru că, deși este adevărat că frecventează de ani de zile sălile de judecată în cadrul activității sale profesionale, o face în Statele Unite, unde, din experiența sa, sistemul judiciar are un ritm cu totul diferit.

DauSchmidt a angajat resurse personale importante pentru acea acțiune fulger din România.

Pentru a-și aduce fiul acasă din România, cheltuielile documentate se ridică la 37.204,31 euro: în cont figurează închirierea vehiculului, zborurile, activitățile de investigație și cele operative.

Sunt costuri pe care căpitanul le-a inclus în cererea de despăgubiri legată de procesul penal. Pe de altă parte, în România, cererea de protecție, și anume interdicția de apropiere față de fostul soț, depusă de mamă după acțiunea fulger din 2024, a fost respinsă.

Tribunalul din București a considerat că nu a fost dovedită existența unui pericol concret pentru femeie sau pentru copil și a analizat transferul copilului în lumina hotărârii Tribunalului din Vicenza, care îi atribuise tatălui exercitarea exclusivă a responsabilității părintești. Mama a fost, de asemenea, condamnată să plătească 4.945,60 de cheltuieli de judecată.

Fiul se urcă din nou în mașina folosită la răpire: „Am aflat abia după aceea"

În acest vid, între procesul judiciar și viața de zi cu zi, se înscrie noua inițiativă a lui DauSchmidt, a fostei soții, dar și a fiului lor.

Între timp, fiul său se află în Italia, lângă bărbat, dar coșmarul trăit în acea vară, când micuțul a fost urcat într-un autoturism cu număr de înmatriculare românesc și dus peste graniță, revine.

Mama, care are dreptul la vizite supravegheate cu copilul de două ori pe săptămână, călătorește încă cu aceeași mașină cu număr de înmatriculare românesc. Mașina în care își urcă din nou fiul, încălcând regulile prevăzute pentru vizite.

DauSchmidt a contestat comportamentul Serviciilor Sociale prin intermediul avocatului său: susține că a refuzat în mod expres consimțământul pentru transport și că, în ciuda acestui fapt, asistenții sociali au facilitat-o de două ori pe mamă să-l urce pe copil în mașina sa. El ar fi aflat abia ulterior despre ambele incidente. Avocata femeii susține, pe de altă parte, că aceasta este o speță aflată încă în discuție, nefiind tranșată de către un judecător.

Între timp, „Căpitanul taților" își continuă lupta și își dedică experiența altor părinți. Vrea să încerce să facă în așa fel încât alți părinți să nu fie nevoiți să ajungă în aceeași situație.