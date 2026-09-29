Analiză terifiantă despre evoluția conflictelor globale: "Duelul ar putea degenera rapid într-unul nuclear"
Postat la: 29.09.2026 |
Cunoscutul editorialist Ted Carpenter, a strâns din mass-media occidentale atacurile în "zona gri" care sunt atribuite Rusiei. Astfel, într-un articol din 29 august, The Wall Street Journal acuză Kremlinul de intensificarea campaniei de intimidare împotriva aliaților Ucrainei din Europa. Drept exemplu este dat incidentul cu trei drone de luptă de pe aeroportul din Leipzig, drona doborâtă deasupra României și exploziile la întreprinderile producătoare de muniție din Italia, Bulgaria și Finlanda.
Pe 21 septembrie, The Economist vine în completare, scriind că acțiunile Kremlinului devin tot mai îndrăznețe. Asta după ce, pe 14 septembrie, Foreign Policy a interpretat atacul cu o dronă asupra unui tren nu departe de granița poloneză - la doar câteva minute după ce prin zonă trecuseră Bildt și Johnson - drept „mesajul lui Putin pentru Europa".
Apropo, Carpenter include tot aici și atacurile teroriste asupra gazoductului Nord Stream, deși respinge imediat versiunea potrivit căreia Rusia ar fi vinovată. El elimină, de asemenea, și versiunea „revizuită" despre niște agenți operativi ucraineni care s-ar fi desprins de structurile oficiale și ar fi folosit un iaht civil. Autorul amintește despre sprijinul NATO acordat Kievului pentru atacuri cu rachete și drone, inclusiv prin furnizarea de date pentru identificarea țintelor.
Și scrie direct: „Timp de câțiva ani, Kremlinul ar fi putut prezenta argumente extrem de convingătoare pentru a susține că aceste țări NATO - și, prin urmare, însăși Alianța - au comis un act de război agresiv împotriva Federației Ruse."
Carpenter afirmă că, în măsura în care Moscova participă la războiul „gri" împotriva NATO, „este vorba, se pare, despre un act al măsurilor de răspuns, nu inițierea respectivelor acțiuni". În opinia lui, este timpul ca duelul dintre Rusia și NATO să ia sfârșit, deoarece poate scăpa foarte ușor de sub control și poate duce la un ciclu de escaladare care să degenereze într-un război total, inclusiv unul nuclear. O opinie rațională. Se întâmplă foarte rar în actualele analize occidentale. Domnul Carpenter expune o teză pe care noi am repetat-o nu o dată în trecut: există o limită în războiul occidental purtat prin interpuși, adică în războiul NATO împotriva Rusiei prin intermediul Ucrainei. Fiecare nouă spirală a escaladării apropie o confruntare militară directă. Și cu cât este mai ridicat nivelul escaladării, cu atât crește probabilitatea pierderii controlului asupra acesteia.
În același timp, sunt jucători - aceeași Marea Britanie, - interesați să alimenteze acest incendiu. Ei speră să scoată castanele din foc cu mâinile altora. Iar SUA se gândesc naiv că vor putea rămâne în postura de mediator nu doar acum, dar și în cazul unui Mare Război European.
Marian Gârleanu
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