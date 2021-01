Teribila poveste a femeii care si-a omorat in bataie fiul de 7 ani apoi a dat vina pe COVID-19

Un caz infiorator a iesit la iveala in Turcia. O femeie a fost condamnata la inchisoare pe viata, dupa ce si-a ucis in bataie fiul vitreg in varsta de 7 ani si a dat apoi vina pe COVID-19 pentru decesul copilului.

Azzam Al Abdullah, in varsta de 7 ani, a fost gasit mort intr-o balta de sange in casa sa din Turcia, dupa ce mama sa vitrega, Raasa Osman, de 27 de ani, l-a batut cu un furtun. In luna martie 2020, infuriata ca baiatul a intarziat acasa, femeia l-a batut cu un furtun, apoi l-a trantit de mai multe ori la pamant pana ce copilul si-a pierdut cunostinta.

Micutul a fost gasit de unchiul sau intr-o balta de sange, insa Raasa Osman a sustinut ca baiatul a murit din cauza COVID-19. "Nu am facut-o in mod deliberat. Nu aveam intentia sa-l ucid. L-am batut pentru ca a venit acasa tarziu si nu are cine sa aiba grija de mine aici. Imi cer eliberarea", a declarat femeia in fata judecatorilor. Copilul era obligat sa adune gunoaie de pe strazi. Femeia a fost condamnata la inchisoare pe viata si, potrivit sentintei, nu va putea fi eliberata conditionat.