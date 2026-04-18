Tragica soartă a prințesei Sara, soția fără chip a prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman

Această absență totală din spațiul public a făcut ca unii să o considere o adevărată „prințesă-fantomă".

Deși poziția soțului său atrage un interes uriaș la nivel global, viața ei rămâne învăluită în mister. Sara bint Mashour este mama celor cinci copii ai prințului, însă despre ea există foarte puține informații publice. Mai mult, nu a fost publicată până în prezent nicio fotografie autentică, confirmată oficial, în presă sau în documente guvernamentale. Această absență totală din spațiul public a făcut ca unii să o considere o adevărată „prințesă-fantomă".

Verișoară primară a soțului ei, Sara este o prințesă saudită de sânge, născută și crescută în Riad, însă data exactă a nașterii ei este neclară. Chiar și așa, unii speculează că vârsta ei ar fi în jur de 50 de ani, ceea ce o face mai în vârstă decât viitorul rege al Arabiei Saudite.

Tatăl ei este Prințul Mashour Bin Abdulaziz Al Saud, fratele Regelui Salman, ultimul fiind tatăl soțului ei. Prințesa este o descendentă directă a Regelui Abdulaziz, regretatul suveran care a fost supranumit arhitectul țării, pentru contribuțiile aduse regatului saudit. Acesta a domnit între 1932 și 1953.

Considerată una dintre cele mai private persoane din familia regală saudită, Sara există, așadar, doar cu numele, fără ca nimeni să știe cum arată ea în carne și oase. Într-adevăr, soția prințului moștenitor nu are imagini oficiale publice, ci apare doar menționată în surse biografice, nu vizual, scrie okmagazine.ro.

Chiar și nunta ei cu Mohammed Bin Salman, din 2008, a fost ascunsă presei. Nici pomeneală ca aceasta să fie prezentă în călătoriile și vizitele internaționale ale soțului ei.

Întrebat despre locul unde se află soția sa în timpul unei conferințe de presă din 2018, la Palatul Élysée, atunci când a fost oaspetele președintelui Emmanuel Macron, prințul Mohammed bin Salman și-a exprimat respectul pentru stilul de viață privat al soției sale.

De asemenea, acesta a mai spus că-și dorește ca familia lui să ducă „o viață normală, departe de lumina reflectoarelor și de presiunea și atenția politică".

Nimeni nu știe însă dacă această viață normală este și una fără griji, în ceea ce o privește pe prințesa-fantomă. Într-adevăr, au existat de-a lungul timpului, mai multe acuzații și relatări potrivit cărora ar fi existat episoade de violență domestică în căsnicia celor doi.

Unele investigații afirmă că Sara ar fi fost „victimă a violenței domestice încă de la începutul căsătoriei", în timp ce alte relatări susțin că, într-un anumit caz, Mohammed bin Salman ar fi agresat-o atât de sever, încât soția sa a avut nevoie de îngrijiri medicale serioase.

Acestea fiind spuse, înainte ca aceste zvonuri despre violență domestică să apară în public, prințul moștenitor al Arabiei Saudite fusese deja descris ca fiind agresiv de către mai multe persoane diferite.

În cartea sa, Saudi Bodyguard (2011), Mark Young, un fost agent de securitate care a lucrat pentru familia regală saudită, l-a caracterizat pe Mohammed bin Salman drept „violent" și „bătăuș", susținând că prințul moștenitor a moștenit temperamentul feroce al părinților săi.