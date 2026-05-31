A apărut topul celor mai corupte țări din lume în 2025. Pe ce loc este România

Corupția este în continuare o mare problemă în multe țări. „Harta corupţiei" realizată pe baza Indicelui de Percepție a Corupției (CPI), publicată de Transparency International, arată că numărul statelor curate scade de la an la an.

Ce este Indicele de Percepție a Corupției

Indicele de Percepție a Corupției (CPI) se stabilește din sondaje și evaluări realizate de mai mulți experți independenți și instituții. Acesta măsoară modul în care este perceput nivelul corupției în instituții din diferite state pe o scară de la 0 la 100. Punctajul mic indică un nivel de corupție mai ridicat.

CPI a publicat raportul realizat cu datele de anul trecut. Din acesta se vede că media globală a ajuns la 42 de puncte. Foarte multe țări au sub 50, de unde rezultă că problema corupției este din ce în ce mai gravă în multe state.

Cea mai "curată" țară

Danemarca a adunat 89 de puncte și este cea mai „curată" țară. Urmează Finlanda, cu 88 de puncte, și Singapore, cu 84 de puncte.

La polul opus sunt țările unde corupția este percepută ca fiind foarte ridicată, iar instituțiile statului afectate de conflicte sau sunt slabe.

Cel mai mic scor în are Somalia, 9 puncte. Urmează Sudanul de Sud, Siria, Venezuela, Yemen, Libia sau Coreea de Nord. Visualcapitalist notează că în aceste state se confruntă cu instabilitatea politică, regimurile autoritare sau au problemele structurale.

Pe ce loc este România

România stă mai bine decât țările vecine. Are 45 de puncte, fiind în a doua jumătate a clasamentului. Are un scor mai bun decât Republica Moldova, care a obținut 42 de puncte, Bulgaria și Ungaria, ambele cu 40 de puncte, și Ucraina, cu doar 36 de puncte.

Mai puține state în zona de top

Raportul arată o schimbare importantă în ultimii ani. Numărul statelor cu scoruri foarte ridicate a scăzut. Dacă în urmă cu aproximativ un deceniu existau 12 țări cu peste 80 de puncte, în prezent au mai rămas doar cinci.

Un exemplu îl reprezintă Statele Unite, care au obținut 64 de puncte și se situează pe locul 29 în clasament. Este cel mai slab rezultat înregistrat de la introducerea actualei metodologii a indicelui.