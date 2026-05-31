Șeful CNAS anunță trei reforme importante în sănătate. Ce se schimbă pentru pacienți și spitale
Postat la: 31.05.2026 |
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunță trei măsuri majore pentru modernizarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, care vizează gestionarea cheltuielilor cu medicamentele, întărirea mecanismelor de control intern și facilitarea accesului pacienților la servicii medicale prin colaborarea dintre sistemul public și cel privat.
Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a prezentat noile măsuri, despre care spune că urmăresc creșterea eficienței utilizării fondurilor publice și reducerea timpilor de așteptare pentru pacienți.
CNAS înființează Departamentul de Farmaco-Economie
Prima măsură aprobată de Consiliul de Administrație al CNAS este înființarea Departamentului de Farmaco-Economie, o structură specializată care va funcționa în subordinea directă a președintelui instituției.
Noul departament va reuni medici, farmaciști și economiști și va avea rolul de a analiza costurile și eficiența terapiilor inovatoare finanțate din fonduri publice.
„Necesitatea Departamentului de farmaco-economie rezultă din evoluţia rapidă a terapiilor inovatoare, din creşterea cheltuielilor cu medicamentele şi din nevoia de a fundamenta deciziile de rambursare a medicamentelor pe dovezi ştiinţifice, rezultate clinice şi criterii economice solide", a declarat Horațiu Moldovan.
Potrivit acestuia, noua structură va contribui la optimizarea mecanismelor de rambursare și la negocierea contractelor cost-volum și cost-volum-rezultat pentru medicamente.
Direcție națională de audit pentru gestionarea fondurilor din sănătate
A doua măsură anunțată de CNAS este înființarea unei Direcții de Audit Public Intern, prin reorganizarea actualei structuri de audit.
Noua direcție va avea rolul de a verifica eficiența utilizării fondurilor gestionate de sistemul de asigurări de sănătate.
„Într-un sistem care administrează anual aproximativ 18 miliarde de euro din fonduri publice destinate sănătăţii, funcţia de audit trebuie să aibă capacitatea necesară pentru a evalua eficienţa utilizării resurselor, pentru a identifica vulnerabilităţi şi pentru a formula recomandări", a explicat președintele CNAS.
Mai mult acces la servicii medicale prin colaborarea dintre stat și privat
Cea de-a treia măsură vizează modificarea cadrului legislativ pentru programele naționale de sănătate, astfel încât pacienții să poată beneficia mai rapid de servicii medicale atunci când capacitatea unităților publice este depășită.
CNAS a publicat în transparență decizională un proiect de ordin care introduce criterii clare pentru evaluarea situațiilor în care spitalele și unitățile publice nu pot acoperi cererea de servicii medicale.
„Scopul acestei iniţiative este de a întări complementaritatea reală dintre sectorul public şi cel privat, pe baza unor criterii clare şi verificabile, şi nu a unor evaluări arbitrare. Pacientul trebuie să fie principalul beneficiar al acestei abordări", a precizat Horațiu Moldovan.
Programele vizate: oncologie, radioterapie și investigații PET-CT
Potrivit șefului CNAS, mecanismul ar putea fi utilizat pentru programe medicale esențiale dedicate pacienților cu afecțiuni grave.
„Vorbim despre programe esenţiale pentru pacienţii cu afecţiuni grave, precum oncologia, bolile cardiovasculare, radioterapia, investigaţiile de înaltă performanţă precum PET-CT şi multe altele", a explicat Moldovan.
Oficialul susține că noile reguli vor permite reducerea timpilor de așteptare și vor facilita accesul pacienților la diagnostic și tratament mai aproape de domiciliu.
„Obiectivul este ca pacienţii să beneficieze de diagnostic şi tratament în timp util, cât mai aproape de casă, de familie şi de comunitatea în care trăiesc", a transmis președintele CNAS.
