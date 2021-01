Tulpina britanica de COVID-19. Cum arata de fapt la microscop mutatia Sars-Cov-2

Oamenii de stiinta de la Vector Center din Siberia au fotografiat tulpina britanica COVID-19 pentru prima data, dupa ce au izolat-o de un pacient care calatorise in Marea Britanie in luna decembrie.

Jurnalistii rusi tin sa precizeze ca aceasta mutatie a coronavirusului a fost anuntata pentru prima data de premierul britanic Boris Johnson luna trecuta. Anuntul a fost facut de Rospotrebnadzor- Serviciul federal pentru supravegherea in domeniul protectiei drepturilor consumatorilor si bunastarii populatiei, in cadrul unui studiu asupra COVID-19 care vrea sa determine "caracteristicile structurale si modul in care se manifesta in culturile celulare".

Tulpina britanica a fost depistata in Rusia in data de 10 ianuarie, la un pacient care calatorise in Marea Britanie, mai scrie sursa citata. Publicatie mai subliniaza ca cercetarile au aratat ca testele PCR detecteaza in mod fiabil tulpina britanica si, de asemenea, au confirmat ca mutatia nu schimba eficacitatea formulei EpiVacCorona a centrului. Dupa Sputnik V de la Gamaleya, EpiVacCorona a fost al doilea vaccin COVID-19 inregistrat in Rusia.

Peste 7.000 de persoane au zburat din Marea Britanie in Rusia in perioada de la sfarsitul lunii noiembrie pana la 22 decembrie. "A fost gasit la o singura persoana care s-a simtit si se simte bine acum. El nu avea simptome", a declarat ea pentru postul de televiziune Rusia-1. Pe 22 decembrie, in urma anuntului guvernului britanic, Rusia a suspendat traficul aerian cu Regatul Unit. Pana in prezent, patru persoane din Romania au fost depistate cu noua tulpina de Covid-19, provenita din Marea Britanie.