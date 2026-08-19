Un bărbat din Vaslui și-a ținut tatăl mort de mai multe luni pe fotoliu ca să-i încaseze pensia. Poștașul a alertat autoritățile

Caz șocant într-o localitate din județul Vaslui, unde un bărbat și-ar fi ținut tatăl mort în casă timp de mai multe săptămâni pentru a-i încasa pensia. Bătrânul, în vârstă de 97 de ani, a fost descoperit de poștaș, care a venit să-i aducă drepturile bănești și a alertat autoritățile după ce a observat că ceva nu este în regulă.

Bătrânul ar fi zăcut săptămâni întregi într-un fotoliu, în stare avansată de descompunere, în timp ce fiul său aștepta lună de lună să primească cei aproximativ 6.700 de lei care îi reveneau tatălui, arată Digi24.ro.

Totul a fost descoperit de poștașul comunei, care a venit cu pensia și i-a cerut fiului să-l vadă pe bătrân. Pentru că acesta a invocat tot felul de motive, poștașul a reușit să intre în casă și l-a văzut pe bătrân pe fotoliu, în aceeași poziție în care se afla și în urmă cu o lună. A înțeles ce se întâmplă și a sunat la 112.

Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă, iar medicii legiști trebuie să stabilească acum când și din ce cauză a murit bătrânul.