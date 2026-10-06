Fizicianul de top care a prevestit Sfârșitul Lumii spunea acum 66 de ani că Apocalipsa va începe luna viitoare într-o zi cu ghinion: vineri 13 noiembrie 2026

În 1960, revistă științifică Science a publicat un articol care a speriat pe toată lumea. Titlu acestuia: „Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie, 2026 d.Hr.".

Cercetarea semnată de fizicianul și ciberneticianul Heinz von Foerster alături de studenții săi, Patricia M. Mora și Lawrence W. Amiot, susținea un scenariu terifiant, scrie The Conversation.

Conform acestuia, populația Pământului avea să crească atât de rapid încât, exact pe 13 noiembrie 2026 se va apropia de infinit, iar omenirea se va anihila singură. „Stră-strănepoții noștri nu vor muri de foame", avertizau autorii. „Vor fi storși până la moarte."

Spre deosebire de alte profeții apocaliptice, aceasta a venit însoțită de ecuații matematice dense și de o logică solidă bazată pe ultimii 2.000 de ani de istorie demografică.

Raționamentul autorilor pornea de la ideea că spre deosebire de alte animale, oamenii colaborează, comunică și își rezolvă problemele în comun, ceea ce înseamnă că o densitate mai mare a populației aduce mai multă inovație, accelerând creșterea demografică dincolo de o rată pur exponențială.

Matematica lor a funcționat atât de bine încât predicțiile privind populația globală au fost mai precise decât cele ale majorității demografilor de-a lungul anilor '70 și '80, fiind citate în manuale de ecologie, comisii parlamentare și chiar în fața Curții Supreme a SUA.

Din fericire, profeția nu se va adeveri. Precizia ecuației a început să scadă vizibil în jurul anului 1993, când creșterea populației globale a rămas în urmă față de estimările inițiale. Înțelegând pericolul, omenirea a început să colaboreze pentru a reduce rata natalității, care astăzi a ajuns la puțin mai puțin de jumătate față de nivelul din 1960.

Privind în urmă, articolul din 1960 rămâne o capodoperă a artei de a atrage atenția. Folosindu-se de trucurile unui fost magician, von Foerster a îmbrăcat date științifice serioase într-o formă șocantă și absurdă, reușind să tragă un semnal de alarmă global cu privire la resursele planetei.