Ce ideologie politică preferă oamenii cu inteligența scăzută. Concluzia unui studiu american

Ideologia politică preferată a oamenilor cu inteligența scăzută este naționalismul creștin. Rezultatul a fost obținut în urma unui studiu realizat în SUA de un sociolog.

Studiul, publicat în Journal for the Scientific Study of Religion și citat de Futurism, a analizat factorii cognitivi, eliminând variabile precum datele demografice și nivelul de educație. Cercetarea a relevat că, în SUA, persoanele care aderă la doctrina naționalismului creștin tind să aibă o capacitate cognitivă scăzută. Doctrina este caracterizată prin credința într-o ordine socială strictă, împletirea religiei cu sentimentul apartenenței civice și promovarea creștinismului de tip european.

Studiul a fost realizat de Samuel Perry, profesor de sociologie la Universitatea din Oklahoma. El a analizat corelațiile dintre convingerile naționalist-creștine și scorurile obținute în cadrul General Social Survey (Sondajul Social General), o bază de date utilizată pe scară largă și cu o istorie îndelungată în cercetarea americană.

Folosind date colectate între anii 1989 și 2024, cercetătorul a comparat scorurile obținute la un test de vocabular (un indicator al capacității cognitive) cu răspunsurile la întrebări despre importanța creștinismului și statutul de „american adevărat".

Rezultatele au indicat următoarele: cu cât scorul la testul de vocabular era mai mare, cu atât scădea probabilitatea ca un individ să considere creștinismul o trăsătură importantă a americanilor. În plus, o capacitate cognitivă mai ridicată a fost asociată cu o probabilitate mai mare ca persoana respectivă să susțină decizia Curții Supreme de a interzice rugăciunea în școli.

„Rezultatele confirmă faptul că naționalismul creștin atrage americanii cu o inteligență verbală mai scăzută", se arată în rezumatul studiului. Realizatorul studiului a acordat un interviu publicației PsyPost în care a oferit detalii despre rezultatele studiului.

„Faptul că sisteme precum naționalismul creștin atrag acei americani care, din diverse motive, tind să fie mai puțin capabili de o gândire atentă și eficientă sugerează că naționalismul creștin (la fel ca fundamentalismul religios sau autoritarismul de dreapta) nu este rezultatul unor reflecții mai sofisticate și complexe asupra politicii, eticii religioase și pluralismului", a declarat Perry.