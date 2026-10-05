Procurorul General al Floridei dă în judecată Pfizer și pe CEO-ul acesteia pentru afirmațiile legate de vaccinul COVID-19

Procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a intentat joi un proces împotriva Pfizer (PFE.N) și a CEO-ului său, Albert Bourla, acuzând producătorul de medicamente că a indus în eroare consumatorii cu privire la siguranța și eficacitatea vaccinului său COVID-19.

Uthmeier a intentat procesul în instanța de stat, susținând că Pfizer le-a spus consumatorilor că vaccinul său COVID-19 este sigur, în timp ce nu a dezvăluit riscurile potențiale, inclusiv inflamația inimii și alte evenimente adverse.

Pfizer, conform procesului, a îndemnat oamenii să se vaccineze pentru a-i proteja pe ceilalți, chiar dacă compania nu a testat niciodată dacă vaccinul oprește răspândirea virusului, anunta Reuters.

Florida a acuzat, de asemenea, Pfizer de utilizarea tacticilor neloiale pentru a domina piața.

A declarat că compania a câștigat mai mult de 80 de miliarde de dolari din vânzările de vaccinuri, apoi a aproape cvadruplat prețul vaccinului la 110 până la 130 de dolari pe doză în 2023, de la 30 de dolari.

Statul, acționând în baza legii sale de protecție a consumatorilor, dorește o ordonanță judecătorească pentru a opri comportamentul presupus, amenzi de 10.000 de dolari pentru fiecare încălcare, sau 15.000 de dolari atunci când persoanele în vârstă sau persoanele cu dizabilități au fost afectate, și returnarea profiturilor.

Pfizer a declarat într-un comunicat că acuzațiile statului nu au temei și că va răspunde la proces în timp util.

„Reprezentările făcute de Pfizer despre vaccinul său COVID-19 au fost precise și bazate pe știință, iar compania susține siguranța și eficacitatea vaccinului său", a declarat compania.

„Plângerea și comentariile Procurorului General al Floridei, James Uthmeier, vorbesc de la sine", a declarat biroul Procurorului General al Floridei ca răspuns la o solicitare de comentarii suplimentare din partea Reuters.