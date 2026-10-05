Bolojan şi varianta TIR-ul
Postat la: 05.10.2026 |
Norii negri ai justiţiei au început să se strângă deasupra capului premierului demis Ilie Bolojan nu numai la Iaşi. La Iaşi se pare că a fost doar încălzirea. Bolojan a afirmat că Fănel Bogos a stat la el în birou doar cincisprezece minute, timp în care i-a expus problema pe care o are cu despăgubirile de la ANSVSA, iar Bolojan i-a spus că nu se poate amesteca în aşa ceva. Doar că Fănel Bogos, când a fost în birou la Bolojan, primise deja despăgubirile.
În realitate, venise să ceară înapoi 250.000 de euro cu care sponsorizase PNL. Bani care se pare că au fost deschiderea pentru cine ştie ce avantaje, (asta va stabili DNA) de vreme ce acuzaţia este că a dat 1,5 milioane de euro ca să intre la premierul demis. Dacă ar fi să credem asta, înseamnă că după ce a luat despăgubirile, Fănel Bogos a dat şpagă 1,5 milioane de euro, ca să recupereze... 250.000 de euro. Să mai adăugăm şi faptul că a fost audiat la Iaşi mai mult de două ore. Ceea ce este cam mult pentru a explica 15 minute de discuţii şi nu este deloc un semn bun pentru cei implicaţi în caz.
Şi la Bucureşti se îndesesc norii. Banii daţi în condiţii deloc clare către Rheinmetall în programul SAFE, dar şi adresele pe mail pe care doamna Oana Gheorghiu, proaspăt trezită din somnul unde l-a visat pe Brătianu şi a devenit, brusc, penelistă, în care şefi de regii ale statului erau „sfătuiţi" să fie atenţi cu firma Schwartz când fac achiziţii.
De asemenea, are de dat socoteală comisiei parlamentare care cercetează întâlnirea care s-a vrut de taină, din biroul lui Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, între Ilie Bolojan şi Simina Tănăsescu, şefa CCR, chiar înainte ca instituţia condusă de aceasta să ia o decizie importantă care îl privea şi pe Bolojan. Explicaţia pe care a dat-o CCR despre această întâlnire este o glumă care nu are nicio legătură cu adevărul. Doamna Tănăsescu a spus că s-au întâlnit ca să mai capete nişte spaţii pentru CCR. Doar că s-a adresat greşit lui Bolojan, pentru că guvernul nu are nicio treabă cu administrarea Palatului Parlamentului, unde are sediul CCR, care revine Camerei Deputaţilor. Aşa că premierul demis care nu se dă dus de la Palatul Victoria are de dat şi aici nişte explicaţii plauzibile, care se arată a fi tare greu de dat.
Din păcate pentru domnul Bolojan, nici la Oradea nu este linişte. Scandalul autobuzelor şcolare, achiziţionate la suprapreţ, a avut loc atunci când era preşedintele CJ Bihor, instituţie care a achiziționat cele 25 de microbuze școlare electrice la prețul de peste 200.000 de euro pe bucată. Mai exact, aproximativ 241.000 de euro per microbuz, echivalentul a 1,2 milioane de lei/bucată.
Suma totală a contractului a depășit 30 de milioane de lei. Asta în condiţiile în care estimarea inițială a Uniunii Europene prin PNRR pentru un astfel de vehicul era de aproximativ 80.000 - 90.000 de euro. Adică, la Oradea, s-a dat dublu. S-a deschis dosar de cercetare, iar speranţa în doamna Koveşi este zero, pentru că mandatul ei este la final.
Nu este însă singurul dosar de la Oradea. Unele dintre ele vizează lucuri mărunte la prima vedere. Dar, aşa cum marea este alcătuită din picături, fiecare astfel de cercetare este importantă. Vom explica imediat de ce. Mai întâi, câteva exemple. Firma Maysa Archive SRL, primeşte, prin încredinţare directă, de la Hidişelu de Sus, un contract pentru legătorie şi servicii de arhivare. Suma nu este mare, aşa că încredinţarea directă nu este ilegală. Ceea ce stârneşte semne de întrebare este modul în care a fost făcută încredinţarea directă.
Firma Maysa Archive SRL nu şi-a trecut acest obiect de activitate printre preocupări decât cu ceva mai mult de o săptămână înainte de încredinţare. Trebuia să confecţioneze pentru şcoala din Hidişelu de Sus 1720 de mape. Lucru imposibil, pentru că firma nu are decât un singur angajat. Şi nici nu are colaborare cu vreo altă firmă, care să poată acoperi comanda. Un caz similar, şi tot cu această firmă este la Holod. Comună de care ţine şi Hidişelul de Sus. S-a făcut plângere, a fost admisă şi acum se cercetează dacă acele mape au fost produse, sau doar s-au luat banii pe ele.
Nici în municipiul Oradea nu este senin pentru Bolojan. Aceeaşi Maysa îi face iar probleme. La DGSPAC Bihor, instituţie aflată în directa subordonare a CJ Bihor, s-a făcut licitaţie de data asta, pentru că, potrivit legii, suma care trebuia plătită depăşea plafonul prevăzut de lege pentru încredinţare directă. Iar licitaţia s-a desfăşurat cam aşa. A fost publicată pe SEAP, după 4 minute de la publicare a primit oferta de la Maysa Archive SRL, pe care a acceptat-o în minutul următor, fără să mai aştepte şi alte oferte. Că de-aia-i licitaţie. În cele patru minute, alţi eventuali licitanţi nici nu ar fi avut timp să încarce documentele cerute. Se cercetează şi această licitaţie, care pute groaznic a blat. A trucaj.
Sunt cazuri mărunte doar la prima vedere, aşa cum spuneam, pentru că ele arată ceva extrem de important. La Oradea, în paralel cu dosarele grele de la Iaşi şi Bucureşti, se distruge reţeaua urzită de Bolojan cât a fost jupân acolo. Aşa că în momentul în care va pleca de la Palatul Victoria, pentru că visul cu guvernul Sigfried Mureşan, zis şi guvernul Bolojan 2 s-a destrămat, va fi mâncat şi din fruntea PNL.
Şi atunci... Dinspre Germania, nicio speranţă de sprijin. Merz e pe tobogan, iar partidul lui într-un land nici măcar nu a făcut pragul electoral. De la PNL, nicio speranţă, aşa cum am spus. Gruparea din jurul lui Veştea îl va afâşia fără niciun scrupul. Koveşi îşi strânge şi ea lucrurile de pe birou, aşa că nici dinspre Bruxelles, nicio speranţă. Iar întoarcerea la Oradea ar însemna să-şi găsească întreaga gaşcă, începând de la Hidişelu de Sus şi Holod şi până la CJ Bihor, decimată. Unii în custodia statului deja, alţii în cercetare. Ar mai rămâne vechea alternativă: TIR-ul
Sorin Ovidiu Bălan
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