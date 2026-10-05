Navă lovită de drone, scufundată în Marea Neagră. Două persoane au murit, iar 11 membri ai echipajului au fost salvați. Răniții, transportați cu elicopterul

O navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în zona din sud-estul Platformei Pescăruș, cunoscută și sub denumirea de Platforma 7. Autoritățile române au trimis echipaje în zonă pentru a verifica situația.

Intervenție de amploare a Gărzii de Coastă și a Inspectoratului General de Aviație în Marea Neagră, după ce o navă comercială a luat foc și s-a scufundat.

Unsprezece membri ai echipajului au fost salvați, iar două persoane au fost găsite decedate. Trei răniti vor fi aduși cu alicopterul, în zona autostrăzii A7 pentru a fi transferați, ulterior, la spital.

Potrivit MAI, incidentul a fost semnalat în jurul orei 11.00, după ce polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de MRCC Constanța că la bordul unei nave comerciale, aflată în zona economică exclusivă a României, izbucnise un incendiu.

Nava se afla la aproximativ 30 de mile marine sud de localitatea Sfântul Gheorghe.

MRCC Constanța a declanșat imediat operațiunea de căutare și salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, iar o navă a Gărzii de Coastă a fost desemnată coordonator al intervenției la fața locului.

Polițiștii de frontieră și echipajele Inspectoratului General de Aviație au intervenit pentru salvarea membrilor echipajului.

„Unsprezece membri ai echipajului au fost salvați. De asemenea, au fost identificate și două persoane decedate", a transmis MAI.

Persoanele rănite au fost preluate de elicopterul Inspectoratului General de Aviație prin troliere, pentru a primi asistență medicală de urgență.

Operațiunea este în dinamică, navele Gărzii de Coastă și elicopterul Inspectoratului General de Aviație continuând activitățile de căutare și salvare în zona în care nava s-a scufundat.

Este vorba despre nava Royad Mammadov, iar incidentul a fost raportat în cursul zilei de luni, 5 octombrie. Potrivit informațiilor inițiale, nava se afla la aproximativ 20 de mile marine de țărm.

Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat, la ora 10:37, intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) pentru o misiune de salvare la bordul navei Royad Mammadov.

„Luni 05.10.2026, ora 10:37, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o misiune de salvare la nava ROYAD MAMMADOV, aflată în zona platformelor", a anunţat Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare

La ora 10:39, nava SAR Apollo, din cadrul ARSVOM, a pornit către zona indicată de MRCC. Șase minute mai târziu, la ora 10:45, nava SAR Ares s-a deplasat, la rândul său, către zona din sudul platformelor.

Nava plecase din Portul Ismail din Ucraina şi s-ar fi îndreptat spre Italia.

Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă există persoane rănite sau alte pagube.