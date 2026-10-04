Un membru-cheie al grupării de hackeri „ShinyHunters", care a compromis sistemele FBI, a fost arestat în Iordania

Un membru-cheie al grupării de hackeri cunoscută sub numele de „ShinyHunters", care a anunţat că a compromis sistemele Biroului Federal de Investigaţii (FBI) şi a sustras date privind un număr uriaş de angajaţi actuali şi foşti angajaţi ai FBI, a fost reţinut la începutul acestei săptămâni în Iordania, au declarat trei persoane familiarizate cu situaţia, relatează sâmbătă Reuters, transmite Agerpres.

Două dintre surse au declarat că acesta cooperează cu FBI pentru a-i identifica pe ceilalţi hackeri.

Saif al-Din Khader a fost reţinut de autorităţile iordaniene, au precizat cele trei surse. Două dintre acestea au afirmat că bărbatul a fost arestat marţi.

Două surse au declarat că Khader, al cărui pseudonim este Rey, ajută FBI şi autorităţile de aplicare a legii să îi localizeze pe ceilalţi hackeri din grup.

FBI a refuzat să comenteze cu privire la orice arestare sau activitate din străinătate, dar a precizat că biroul „continuă să investigheze recentul incident cibernetic în care ar fi fost implicat grupul ShinyHunters, colaborând deja cu parteneri pentru arestarea mai multor suspecţi, şi depune toate eforturile pentru a-i aduce în faţa justiţiei pe toţi cei responsabili".

Într-un comunicat publicat pe site-ul său de pe dark web şi într-o discuţie online cu agenţia Reuters, ShinyHunters a precizat că a vizat FBI ca răspuns la un anunţ făcut de agenţie în mai 2026, în care erau detaliate metodele grupării şi se recomanda victimelor să nu plătească răscumpărarea.

Gruparea de extorcare digitală a susţinut că a sustras date despre „aproape TOŢI agenţii FBI şi despre persoanele care au depus o candidatură pentru un post în cadrul FBI", prezentând drept dovadă ceea ce a descris drept o captură de ecran a site-ului de recrutare al FBI vandalizat, precum şi informaţii despre aproximativ 5.000 de agenţi - date prezentate ca fiind doar un eşantion din volumul total de informaţii sustrase.

Eşantionul de date părea să conţină informaţii precum nume ale agenţilor FBI, adresele lor de domiciliu, numere de asigurări sociale, misiunile încredinţate şi, cel puţin în unele cazuri, nume ale membrilor de familie ale acestora.

ShinyHunters este una dintre cele mai notorii şi dornice de atenţie grupări de hackeri din lume.

Printre recentele sale intruziuni se numără presupusul furt a milioane de înregistrări comerciale de la dezvoltatorul de jocuri video Rockstar Games - creatorul seriei „Grand Theft Auto" - şi o breşă produsă în luna mai vizând platforma educaţională Canvas, care a provocat perturbări majore în şcolile din SUA. Mai devreme în septembrie şi compania de inteligenţă artificială Anthropic a anunţat că a depistat hackeri asociaţi grupării ShinyHunters în timp ce încercau să utilizeze instrumentele sale.