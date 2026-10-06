Suntem ascultați de AI zi si noapte. Cât de private mai sunt discuțiile oamenilor și unde ajunge toată informația

Tot mai multe dispozitive folosesc inteligența artificială pentru a asculta conversațiile utilizatorilor, a le organiza și a transforma informațiile în recomandări, rezumate sau notificări. Problema este că microfonul nu înregistrează doar vocea persoanei care deține dispozitivul.

Un exemplu este Friend, un dispozitiv american purtat sub forma unui pandantiv. Acesta poate asculta permanent ceea ce spune utilizatorul și poate utiliza informațiile pentru a oferi răspunsuri și recomandări, arată The Verge.

Alte produse, precum Pocket și Plaud, sunt orientate mai ales către întâlniri și activități profesionale. Ele înregistrează conversațiile, după care inteligența artificială poate transcrie și rezuma informațiile. Aceste dispozitive schimbă modul în care oamenii interacționează cu sistemele AI. În același timp, apare o problemă mai dificilă: persoanele aflate în apropierea utilizatorului pot fi înregistrate fără să știe, informează Mediafax.

Problema seamănă cu cea apărută în cazul ochelarilor inteligenți Ray-Ban Meta. Aceștia au camere, microfoane și senzori și pot fi utilizați pentru fotografiere sau filmare fără ca persoanele din jur să își dea seama imediat.

Cine este responsabil când altcineva este înregistrat

Problema devine complicată din punct de vedere juridic. Potrivit GDPR, responsabilitatea pentru prelucrarea datelor înregistrate revine furnizorului serviciului care colectează și procesează informațiile. Producătorul dispozitivului și furnizorul serviciului pot fi însă companii diferite.

Guido Scorza, jurist și fost membru al autorității italiene pentru protecția datelor, consideră că legislația ar putea fi modificată astfel încât și producătorii să poată fi considerați responsabili atunci când proiectează produse care facilitează prea ușor încălcarea vieții private. În cazul acestor tehnologii există astfel o diferență importantă între persoana care a cumpărat dispozitivul și oamenii care ajung accidental în raza microfonului.

Apple intră și ea în zona ascultării continue

Tendința nu se limitează la startup-uri. Apple a introdus funcțiile Live Rewind și Siri Recap pentru versiunile mai avansate ale Apple Watch. Ambele se bazează pe procesarea unor informații audio provenite din conversațiile utilizatorului.

Live Rewind poate păstra temporar ultimele 15 secunde de conversație. La cererea utilizatorului, acestea sunt transformate în text, iar înregistrarea audio este apoi ștearsă.

Apple precizează că procesarea are loc direct pe dispozitiv, într-o zonă izolată numită Secure Enclave. Activarea Live Rewind produce și o alertă sonoră pentru persoanele din apropiere. Siri Recap funcționează diferit și poate înregistra conversații pentru a genera ulterior rezumate, recomandări sau mementouri.

O simplă alertă nu rezolvă problema

Criticii acestor tehnologii susțin că responsabilitatea nu ar trebui transferată utilizatorilor. Jenna Sherman, directoarea organizației UltraViolet, atrage atenția că este diferit ca un dispozitiv să fie activat implicit și ca utilizatorul să aleagă în mod conștient o funcție de înregistrare.

În primul caz, persoanele din jur pot nici măcar să nu știe că o conversație este captată. Pe măsură ce inteligența artificială ajunge în tot mai multe dispozitive purtate zilnic, problema devine astfel mai largă decât protejarea datelor proprietarului. Sunt implicate și vocile, imaginile și conversațiile oamenilor care nu au ales niciodată să folosească aceste tehnologii.