Ciuma din Siberia se extine și poate fi începutul unei noi pandemii: O uzină din Irkutsk impune masca, spitalele intră în carantină

Situația sanitară din regiunea Irkutsk, Siberia, este învăluită în incertitudine după moartea unei angajate a unui laborator care ar fi lucrat cu probe provenite dintr-o zonă afectată de ciumă. În timp ce autoritățile susțin că situația epidemiologică este stabilă, la nivel local au fost introduse măsuri restrictive, iar informații despre presupusa infecție au fost șterse ulterior de pe unele canale oficiale și media.

Mai nou, purtarea măștii a devenit obligatorie la Uzina de Aluminiu din Irkutsk, una dintre principalele întreprinderi din zonă. Conducerea companiei a explicat măsura prin necesitatea protejării angajaților în contextul informațiilor care circulă în regiune. Directorul uzinei a recunoscut că în oraș se răspândesc numeroase „zvonuri și informații contradictorii", informează NEXTA.

Spitale în carantină și restricții pentru pacienți

Mai multe spitale din regiune au fost plasate în carantină pentru o perioadă de trei săptămâni, potrivit informațiilor locale. În unitățile vizate au fost introduse restricții severe, pacienților nefiindu-le permis să părăsească spitalele, iar vizitele rudelor fiind interzise.

Măsurile au alimentat temerile populației, în condițiile în care autoritățile locale au raportat anterior izolarea unor persoane considerate contacte ale unor posibile cazuri. Informațiile vehiculate local vorbesc despre aproximativ 200 de persoane aflate sub supraveghere și tratament preventiv.

În Șelehov, oraș aflat în apropierea Irkutskului, farmaciile ar fi fost luate cu asalt pentru procurarea de antibiotice, iar localnicii au relatat că au observat personal medical echipat pentru intervenții în condiții de risc biologic.

Un accident de laborator, în centrul informațiilor controversate

În centrul situației se află moartea unei tehniciene de laborator în vârstă de 28 de ani. Potrivit informațiilor neconfirmate oficial, femeia ar fi lucrat la Institutul Anti-Ciumă din Siberia și Orientul Îndepărtat și ar fi intrat în contact cu probe provenite dintr-o zonă în care există focare naturale de ciumă, în apropierea frontierei cu Mongolia.

Relatările susțin că, pe 25 septembrie, un recipient care conținea material biologic s-ar fi spart într-o încăpere specială. Femeia ar fi inhalat agentul patogen și ar fi dezvoltat ulterior simptome severe, inclusiv febră ridicată și tuse cu sânge.

A fost internată la Spitalul Districtual Central din Șelehov și conectată la ventilator, însă a murit în noaptea de 2 octombrie.

Informația a fost alimentată și de declarația liderului republicii Buriatia, Alexei Țîdenov, care a spus că angajata a murit „posibil din cauza ciumei".

Autoritățile neagă existența unui focar

Versiunea oficială este însă mult mai prudentă.

Rospotrebnadzor susține că situația sanitară și epidemiologică din regiunea Irkutsk este stabilă și că femeia decedată suferea de o pneumonie de etiologie necunoscută. Agenția a negat existența unor dovezi care să confirme că moartea ar fi fost provocată de bacteria ciumei în urma unui accident de laborator.

Guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a afirmat, la rândul său, că situația legată de „infecția deosebit de periculoasă" este monitorizată strict.

Totuși, discrepanța dintre mesajul oficial și măsurile adoptate în teren a alimentat speculațiile.

Mesaj șters după avertismentul privind deplasările

Pe 3 octombrie, administrația orașului Baikalsk le-ar fi cerut locuitorilor, prin Telegram, să evite deplasările către Șelehov din cauza situației epidemiologice. Mesajul a fost șters aproximativ două ore mai târziu.

Și canalul de televiziune pro-guvernamental REN TV ar fi eliminat cinci materiale referitoare la presupusul focar. Printre informațiile publicate inițial se numărau referiri la aproape 200 de persoane aflate sub monitorizare și la recipientul cu material biologic care s-ar fi spart în laborator.

Ștergerea mesajelor a amplificat și mai mult suspiciunile în mediul online, în condițiile în care autoritățile continuă să transmită că nu există o epidemie de ciumă în regiune.

Cât de mare este, de fapt, riscul

Ciuma este o boală infecțioasă gravă, dar în prezent poate fi tratată eficient cu antibiotice atunci când terapia este începută rapid. Forma pneumonică este însă deosebit de periculoasă și se poate transmite pe cale respiratorie.

Deocamdată, nu există o confirmare oficială a unui focar de ciumă în Irkutsk și nici dovezi publice suficiente pentru a afirma că accidentul de laborator descris în relatările neoficiale a avut loc în forma prezentată.

În schimb, introducerea măștilor la o uzină importantă, carantinarea unor spitale, izolarea unor persoane și eliminarea unor mesaje despre presupusa epidemie mențin regiunea într-o stare de tensiune și incertitudine.