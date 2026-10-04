Fosta soție româncă a dictatorului Bokassa, jefuită de două ori. A rămas fără aproape 800.000 de euro: "Au răscolit toată casa"

Gabriela Drâmbă, fosta soție a împăratului Republicii Centrafricane, Jean-Bédel Bokassa, a fost jefuită de două ori anul acesta. Femeia, care locuiește în Snagov, spune că prejudiciul se ridică la aproape 800.000 de euro.

Hoții au jefuit prima dată casa din Snagov în primele luni ale anului, potrivit Observator. Nu au fost identificați, așa că au revenit în luna august, după ce puseseră ochii pe bijuteriile Gabrielei Drâmbă.

Hoții ar fi supravegheat vila o perioadă, apoi au acționat. O persoană a asigurat paza într-o mașină, iar ceilalți trei au escaladat gardul cu o scară metalică. Apoi au tăiat grilajele metalice ale geamurilor cu un clește. Au spart direct sticla ferestrei fără a deschide rama, așa că alarma nu s-a declanșat. Totul a fost la pont, pentru că au știut exact unde să caute valiza cu bijuterii. Au căutat și alte valori, apoi au forțat poarta și au plecat spre direcția Ghermănești.

„Și mi-au făcut în casă, nu vreți să știți, o casă mare. Toată casa au răscolit-o, toată casa. Eu am niște bănuieli, destul de întemeiate, pentru că erau persoane care știau în principiu cine am fost și ce am. Mi-au furat foarte mult și prima oară și a doua oară", a povestit fosta soție a dictatorului.

Hoții au făcut însă o greșeală. Deși au purtat măști pentru a nu fi recunoscuți, și-au agățat mănușile textile în timpul pătrunderii, lăsând în urmă fibre și urme biologice pe care criminaliștii din cadrul IPJ Ilfov le-au exploatat cu succes. Polițiștii au descins în forță și au arestat cinci persoane. Cei trei spărgători, șoferul de la pândă și un complice. Valiza cu bijuterii nu a fost încă recuperată.

Gabriela Drâmbă scosese anterior la licitație peste 30 de piese din colecția personală, printre care și o broșă rară evaluată la aproximativ 3.500 de euro. „Din fericire i-au prins, dar polițiștii au fost extraordinari. Extraordinari, au muncit foarte mult. Și le sunt foarte recunoscătoare că i-au prins", a spus aceasta.

Gabriela Drâmbă s-a născut în 1946, la Târgu Mureș. Av absolvit Liceul „Gheorghe Lazăr" din București și ulterior Facultatea de Chimie Alimentară din Galați. În tinerețe a fost racolată din tinerețe de Securitate, conform informațiilor publice existente. Apoi a ajuns să frecventeze cercuri înalte. A cunoscut în București un tânăr italian bogat, care s-a îndrăgostit de ea și a cerut-o în căsătorie, dar planurile s-au schimbat.

Jean-Bédel Bokassa, președinte al Republicii Centrafricane din 1965, funcție în care ajunsese după un puci a venit prima dată în România în 1970. A fost imediat cucerit de româncă. Astfel, Nicolae Ceaușescu i-a cerut să meargă la Bangui, în calitate oficială de traducător cu un ansamblu folcloric.

În 1975, Gabriela Drâmbă a devenit a 12-a soție a lui Jean-Bédel Bokassa. Viața sa a fost extrem de dură. A fost mereu terorizată de celelalte soții. În plus, dictatorul era vestit pentru abuzurile sale bahice și sexuale constante. Au avut împreună o fată, Anne de Berengo Bokassa. Aceasta s-a stabilit în Franța ajungând lider sindical la Confederația Generală a Muncii (Confederation Generale du Travail).

În 1976, președintele Bokassa, mare admirator al lui Napoleon Bonaparte, s-a autoproclamat „împăratul Bokassa I", transformând Republica Centrafricană în „Imperiul Centrafrican". Gabriela Drâmbă l-a convins în 1977 să accepte divorțul și să o lase să plece în Franța cu fiica sa.

Bokassa a avut 18 neveste și 39 de copii legitimi. Bokassa a condus Republica Centrafricană prin teroare până în 1979. Atunci a fost detronat în urma unei operațiuni organizate de Franța. A fugit în exil, în Libia, Coasta de Fildeș și Franța.

A revenit în țară cu gândul de a organiza o nouă lovitură de stat, însă în 1986 a fost arestat și condamnat la moarte prin spânzurare. Peapsa a fost apoi comutată la 20 de ani de închisoare. A fost eliberat în 1996, și a murit în același an, la vârsta de 75 de ani, după un atac de cord.