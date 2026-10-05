Un instalator polonez ar putea fi cel mai mare criminal în serie din Europa. E acuzat că a ucis șase femei în vârstă, dar numărul poate crește exponențial

Un instalator din Varșovia, acuzat că a ucis șase femei în vârstă, este în centrul unei anchete care s-ar putea extinde mult dincolo de cazurile cunoscute până acum. Polițiștii verifică și alte decese considerate inițial naturale, după ce în telefonul bărbatului au găsit zeci de mii de fotografii, inclusiv imagini cu obiecte care ar proveni din locuințele unor femei în vârstă.

Michał P., în vârstă de 43 de ani, a fost prins pe 23 februarie 2025, după moartea unei femei din cartierul Kabaty. Victima sunase la bancă pentru a-și schimba codul PIN, iar apelul ar fi rămas deschis. Un angajat al băncii a auzit ce se întâmpla și a alertat poliția. Bărbatul a fost găsit ulterior pe balconul aflat sub apartamentul victimei.

Anchetatorii susțin că Michał P. lucra ca instalator și ajungea în casele clienților prin recomandări. Unele dintre femeile vizate îl cunoșteau deja, după ce acesta efectuase lucrări în locuințele lor. În anumite cazuri, bărbatul s-ar fi întors ulterior sub diferite pretexte. Potrivit anchetei, victimele erau amenințate și obligate să spună unde țineau banii sau bunurile de valoare. Unele femei ar fi fost legate, apoi ucise prin sufocare.

Poliția și procurorii au strâns până acum probe pentru șase omoruri, inclusiv o dublă crimă, dar și pentru un jaf în urma căruia o altă femeie a murit. În unele dintre cazuri, Michał P. ar fi acționat singur, iar în altele ar fi fost ajutat de doi cetățeni ucraineni. Ancheta s-a extins după verificarea telefonului suspectului. Polițiștii au găsit aproximativ 75.000 de fotografii, printre care și imagini cu obiecte care nu au putut fi legate de victimele identificate până acum.

Din acest motiv, autoritățile analizează și alte decese ale unor persoane în vârstă din Varșovia. Unele dintre acestea fuseseră considerate inițial morți naturale. Presa poloneză scrie, citând o polițistă implicată în investigarea crimelor, că Michał P. ar putea ajunge să fie considerat criminalul în serie cu cel mai mare număr de victime din Polonia și, posibil, unul dintre cele mai grave cazuri de acest tip din Europa. Deocamdată, însă, ancheta este în desfășurare, iar procurorii verifică dacă există și alte victime.