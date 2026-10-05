O mega-furtună magnetică a lovit Pământul. Oamenii se vor confrunta cu stări de rău câteva zile

Dacă te simți mai obosit ca de obicei sau te doare capul fără un motiv anume, să știi că nu este de vină doar începutul de săptămână. Planeta noastră este lovită de o furtună geomagnetică puternică, de nivel „roșu".

Vestea cu adevărat bună este că nu ține mult. Specialiștii spun că este doar un moment trecător. Deja de mâine, 6 octombrie, lucrurile se liniștesc considerabil, iar miercuri totul revine la normal, notează meteoagent.

În zilele de furtună solară intensă, cei mai sensibili dintre noi pot simți tot felul de neplăceri. Printre cele mai întâlnite simptome regăsim: dureri de cap, amețeli, stare generală de slăbiciune și somnolență, tensiune arterială oscilantă,dureri de spate și de articulații.

Ca să-ți protejezi starea de spirit și corpul, medicii ne sfătuiesc să fim un pic mai blânzi cu noi înșine. Pune pe listă fructe de sezon, nuci și pește. Încearcă să eviți prăjelile, mâncarea picantă sau produsele de patiserie.

Lasă cafeaua, țigările și alcoolul deoparte pentru o zi. O cană de ceai și multă apă te vor ajuta mult mai mult. O scurtă plimbare pe afară și aerisirea camerei în care stai fac minuni pentru oxigenarea creierului.