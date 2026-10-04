Planeta intră pe un „teritoriu necunoscut". Temperatura medie a oceanelor lumii a atins un nou record
Postat la: 04.10.2026 |
Temperatura medie a oceanelor lumii a atins în iunie un nou record, iar oamenii de știință avertizează că planeta ar putea intra într-o perioadă în care valorile extreme devin tot mai frecvente, potrivit Mediafax.
Pe 21 iunie, temperatura medie a suprafeței oceanelor a ajuns la aproximativ 21 de grade Celsius. Este cea mai ridicată valoare înregistrată pentru această perioadă a anului, potrivit datelor furnizate de două servicii europene de monitorizare a Pământului: Copernicus Climate Change Service și Copernicus Marine Service.
Recordul îl depășește pe cel stabilit în 2023 și egalat în 2024.
Pentru oceane, câteva zecimi de grad pot avea consecințe importante. Apa mai caldă pune presiune pe ecosistemele marine și poate contribui la creșterea nivelului mărilor. De asemenea, oceanele absorb o mare parte din excesul de căldură acumulat în sistemul climatic, iar schimbările lor de temperatură pot influența vremea de pe uscat.
Recordul apare într-un moment în care planeta intră într-un nou episod El Niño, fenomen natural care schimbă circulația atmosferică și oceanică și aduce temperaturi neobișnuit de ridicate în anumite regiuni ale Pacificului.
Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din Statele Unite (NOAA) a confirmat recent instalarea fenomenului și estimează că acesta se va intensifica între noiembrie 2026 și ianuarie 2027.
„Cu temperaturile oceanelor la aceste niveluri și cu El Niño la orizont, este probabil să vedem noi recorduri de temperatură în lunile următoare", a declarat Carlo Buontempo, directorul Copernicus Climate Change Service.
El consideră că situația actuală ar putea marca începutul unei noi etape.
„Condițiile actuale ar putea indica începutul unei noi faze, care ne-ar putea duce, din nou, pe un teritoriu necunoscut", a spus Buontempo.
Oceanele acoperă aproximativ 70% din suprafața Pământului și absorb cea mai mare parte din excesul de căldură asociat încălzirii globale.
Când apa oceanelor se încălzește, efectele nu rămân sub suprafața mării.
Temperaturile ridicate pot afecta recifele de corali, peștii și alte organisme marine.
În același timp, apa mai caldă ocupă un volum mai mare, iar topirea gheții de pe uscat adaugă apă în oceane. Ambele procese contribuie la creșterea nivelului mărilor.
Oceanele calde oferă mai multă energie sistemelor atmosferice și pot favoriza episoade de căldură, ploi abundente sau furtuni mai puternice în anumite regiuni.
Recordul din iunie nu înseamnă că fiecare ocean și fiecare regiune a planetei au atins simultan temperaturi record.
Este vorba despre media globală a temperaturii de la suprafața oceanelor.
Totuși, cercetătorii urmăresc cu atenție evoluția situației.
Dacă temperaturile rămân la aceste niveluri, iar El Niño se intensifică, noi recorduri ar putea apărea în următoarele luni.
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