Canada se pregătește pentru o invazie americană, un scenariu care în trecut era de neimaginat

Premierul canadian Mark Carney a recunoscut săptămâna trecută că s-a pregătit pentru un scenariu odată de neimaginat: o invazie a Statelor Unite.

Subliniind că riscul este redus și că probabilitatea este extrem de scăzută, el a declarat pentru "New York Times" că are responsabilitatea de a lua în considerare toate posibilitățile, în contextul în care relația dintre SUA și Canada este redefinită sub președinția lui Donald Trump. "Este pur și simplu o chestiune de gestionare a riscurilor", a spus Mark Carney.

Taxele vamale globale impuse de Donald Trump și dorința sa, repetată adesea, de a face din Canada cel de-al 51-lea stat au determinat Canada să simuleze un atac din partea americanilor.

În 2025, președintele SUA a declarat că era "extrem de improbabil" ca SUA să folosească vreodată forța împotriva Canadei. În schimb, a afirmat că va continua să exercite presiuni economice pentru a-și atinge obiectivele politice.

"Președintele Trump a făcut mai mult decât oricine pentru a proteja minunatul popor canadian", a declarat Casa Albă într-un comunicat transmis săptămâna aceasta către BBC.

Experții militari care au vorbit cu BBC consideră, de asemenea, că o invazie este puțin probabilă, subliniind multiplele modalități în care cele două țări colaborează în domeniul apărării.

Însă problema îi preocupă în mod evident pe canadieni. În ianuarie, după ce SUA l-au capturat pe Nicolás Maduro în Venezuela, un sondaj Leger a sugerat că peste 30% dintre canadieni considerau că o invazie americană era probabilă.