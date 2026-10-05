Românii se tem că nu-și vor mai permite să plătească utilitățile și serviciile medicale. Cât de pesimiști sunt oamenii cu privire la viitor
Postat la: 05.10.2026 |
Potrivit datelor Eurobarometrului privind percepția europenilor asupra economiei, analizate de Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România, Scăderea nivelului de trai și sărăcia sunt principalele motive de îngrijorare economică pentru români, iar temerile lor depășesc media majorității statelor membre ale Uniunii Europene.
Dintre procente, 62% dintre români se declară preocupați de scăderea nivelului de trai, față de 40% la nivelul UE, iar 48% sunt îngrijorați de sărăcie, comparativ cu media europeană de 32%. Polonia face excepție, cu 21% dintre respondenți îngrijorați de sărăcie și 36% de scăderea nivelului de trai. Îngrijorările se transferă și asupra bunurilor și serviciilor pe care cetățenii se tem că nu și le vor permite în următoarele 12 luni. Pe primul loc se află călătoriile, cu 45% dintre respondenți, urmate la mică distanță de utilități precum facturile la energie și apă, cu 44%, și de îngrijirile medicale, tot cu 44%.
La capitolul utilități, România se situează peste media europeană și este depășită doar de Irlanda, cu 47%, și de Grecia, cu 58%. Teama se extinde și la alimente, unde 40% dintre români cred că nu și le vor mai putea permite în următorul an, procente apropiate regăsindu-se în Irlanda (41%), Grecia (42%) și Portugalia (46%). În Germania, Franța și Italia, categoriile de bază precum mâncarea, locuința și utilitățile nu se numără printre preocupările majore, locul lor fiind luat de servicii mai puțin esențiale, de la călătorii la divertisment și mesele în oraș, arată datele citate de Termene.ro.
Din analiză mai reiese că 50% dintre români consideră că economia țării se află într-o stare rea, un sfert o văd nici bună, nici rea, iar puțin peste o cincime o apreciază drept bună. Opiniile se aliniază percepției medii din UE, unde cele trei categorii adună 49%, 25% și 24%. Bulgaria se arată mai pesimistă, cu 55% dintre cetățeni care cred că economia este într-o stare rea, același procent regăsindu-se și în Germania. În Franța, 62% dintre respondenți apreciază starea economiei drept rea. Polonia rămâne excepția optimistă, cu 41% care consideră economia bună, 24% nici bună, nici rea, și 33% rea.
Întrebați despre propria situație economică, 34% dintre români o consideră bună, 38% nici bună, nici rea, iar 27% rea, cifre apropiate de media UE de 36%, 35% și 27%. Polonia afișează din nou mai mult optimism, cu 46% dintre respondenți care își văd situația personală drept bună și 20% drept rea. În Bulgaria, 28% o consideră bună și 31% rea. Pesimismul se prelungește și asupra viitorului. 42% dintre români cred că nivelul de trai al copiilor de azi, când vor crește, va fi mai scăzut decât al părinților, aproape de media UE de 45%. Perspectiva sumbră este mai răspândită în vestul continentului, în Germania (46%), Franța (56%) și Italia (52%).
Țările din est precum Bulgaria, Ungaria și Polonia tind spre optimism, cu circa 26-27% pesimiști. România se desprinde de acest tipar est-european prin păreri împărțite, întrucât 35% dintre respondenți au încredere că nivelul de trai al copiilor va fi mai ridicat decât al părinților, față de 40% în Bulgaria, 36% în Ungaria și 38% în Polonia. Optimismul privind viitorul copiilor coboară la 24% în Germania, 18% în Franța și 21% în Italia.
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