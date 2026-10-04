Polonezii fac orice pentru ca femeile lor să avorteze copiii nedoriți: Ce metodă au găsit pentru a ocoli legea
Postat la: 04.10.2026 |
Activiştii polonezi au lansat o nouă metodă de distribuţie, ca parte a eforturilor lor continue de a ocoli interdicţia aproape totală a avortului din ţară. Îl numesc „primul dulap de livrare a pastilelor pentru avort din lume".
„AbortOmat"-ul permite accesarea anonimă a pilulelor
Vopsit în roz şi încadrat de perdele cu dungi de zebră, „AbortOmat"-ul din Varşovia, dotat cu 22 de compartimente, le permite femeilor să acceseze rapid şi anonim pilulele folosind un cod din şase cifre. Serviciul a fost conceput pentru cele care nu pot sau nu doresc să aştepte zile întregi livrarea prin poştă din cauza unui avort spontan neobservat sau a unor complicaţii de sănătate, sau care se tem să primească pilulele acasă, scrie The Guardian.
„Şi de ce nu?", a spus Kinga Jelinska, directoarea fundaţiei „Women Help Women" şi cofondatoare a „Abortion Dream Team", cele două organizaţii care stau în spatele lansării din această săptămână.
Şase ani de la marile proteste împotriva înăspririi legislaţiei
„Poţi comanda lenjerie intimă, produse cosmetice, rimel, orice, şi le primeşti practic în aceeaşi zi sau a doua zi", a spus ea. „De ce nu şi pastilele pentru avort, când în unele cazuri ar putea fi vorba de o urgenţă şi mai mare?".
Această inovaţie survine la şase ani după ce oamenii din toată Polonia au ieşit în stradă pentru a protesta împotriva înăspririi legilor privind avortul, care se numărau deja printre cele mai stricte din Europa, declanşând cele mai mari demonstraţii din ţară de la căderea comunismului. În 2023, protestelor li s-a atribuit meritul de a-l fi ajutat pe Donald Tusk să ajungă la putere, graţie promisiunilor sale de a reforma legile în termen de 100 de zile.
Tusk: „Pur şi simplu nu există o majoritate" pentru modificarea legii
De atunci, s-a instalat o stagnare politică, a afirmat Jelinska, citând declaraţiile făcute anul trecut de Tusk, în care prim-ministrul a spus că „pur şi simplu nu există o majoritate" pentru modificarea legilor în vederea permiterii avorturilor până în a 12-a săptămână de sarcină. În schimb, Tusk a lăsat să se înţeleagă că guvernul său intenţionează să abordeze problema altfel, declarând reporterilor că nu va urmări penal persoanele care au contribuit la facilitarea avorturilor.
Furnizarea pastilelor pentru avort poate fi pedepsită cu închisoarea
Deşi deţinerea sau consumul de pastile pentru avort nu este interzis în Polonia, furnizarea acestor medicamente sau ajutarea unei persoane să le obţină este considerată o infracţiune pedepsită cu până la trei ani de închisoare.
Dulapul oferă o modalitate inedită de a contesta aceste restricţii, a afirmat Jelinska. „Este un fel de «truc» pentru a ocoli legea", a spus ea. „Legea se referă la predarea directă către o persoană. Aici avem însă un aparat care intervine, ceea ce face ca legalitatea întregii situaţii să fie mult mai vagă".
Dulapul, amplasat într-un centru de avorturi din Varşovia
Cabina se află în incinta centrului de avorturi inaugurat în martie 2025 de către „Abortion Dream Team". Descrită ca fiind prima de acest gen din Polonia democratică, aceasta oferă un spaţiu sigur în care persoanele pot solicita consiliere cu privire la opţiunile de avort sau pot primi sprijin în timpul administrării pilulei.
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