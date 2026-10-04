S-a mai întâmplat cu 1000 de ani înainte de rugaciunea lui Iisus din Grădina Ghetsimani. Ce-a pățit Regele David?
Postat la: 04.10.2026 |
În noaptea dinaintea morții Sale, Iisus a intrat în grădina Ghetsimani și S-a rugat în așa chin, încât sudoarea Lui a căzut pe pământ ca picături de sânge. Aproape toți ortodocșii știu asta. Aproape niciunul nu știe ce înseamnă cuvântul Ghetsimani.
Ghetsimani vine din două cuvinte ebraice. Gat șemen - Teascul de untdelemn. Ghetsimani nu era o grădină cu flori. Era o livadă de măslini în plină rodire, pe Muntele Măslinilor. Și acolo era un teasc — o piatră uriașă, cioplită pentru un singur lucru. Să zdrobească.
Un teasc de untdelemn funcționa așa. Măslinele erau măcinate sub o piatră de moară, apoi puse în coșuri de papură, stivuite, în timp ce o grindă grea cobora peste ele — iar și iar. Fiecare apăsare mai scotea untdelemn, până nu mai rămânea nimic înăuntru. În noaptea în care a fost vândut, Iisus a intrat în locul numit Teascul. Și Evangheliile spun că S-a depărtat să Se roage nu o dată, ci de trei ori. De fiecare dată, apăsarea era mai grea.
Acum gândește-te la ce folosea untdelemnul. Untdelemnul hrănea sfeșnicul de aur din Templu. Iisus a spus: „Eu sunt Lumina lumii.” Untdelemnul îi ungea pe regi și pe preoți. Cuvântul Mesia — ca și grecescul Hristos — înseamnă, literal, „Unsul”. Untdelemnul se turna pe răni, ca să le vindece. Lumină. Ungere. Vindecare. Și Unsul a fost zdrobit în locul făcut ca să zdrobească — pentru ca untdelemnul să poată curge.
Sfântul Evanghelist Luca — care era doctor — este singurul evanghelist care consemnează că sudoarea Lui a căzut ca picături de sânge. Sub o spaimă extremă, vasele mici din jurul glandelor sudoripare se pot rupe, iar sângele se amestecă cu sudoarea. În noaptea aceea, teascul nu era o metaforă. Trupul Lui era, la propriu, sub el. Apoi a rostit o rugăciune pe care aproape toți am auzit-o de o sută de ori: „Părinte, de voiești, treacă de la Mine paharul acesta!”
Cei mai mulți citesc „paharul” ca pe un fel poetic de a spune suferință. Nu e doar atât. Paharul fusese deja descris — cu secole înainte, de proroci. Isaia l-a numit paharul mâniei Domnului. Psalmistul a scris că toți păcătoșii pământului vor bea din el până la drojdie. Iisus știa aceste locuri pe de rost. Nu fugea de moarte. Privea paharul pe care îl descriseseră prorocii. Și a ales să-l bea până la ultima picătură, ca tu să nu fii nevoit să-l guști niciodată.
Dar există o parte pe care aproape nimeni n-a auzit-o. Toată noaptea aceasta se mai petrecuse o dată. Cu o mie de ani înainte. În Cartea a doua a Regilor, capitolul 15, regele David este trădat de Ahitofel, sfetnicul în care avea cea mai mare încredere — prietenul care stătea la masa lui. David fuge din Ierusalim. Trece pârâul Cedrilor. Urcă Muntele Măslinilor, plângând pe drum. Și Ahitofel, prietenul care a mâncat pâinea lui David și s-a întors împotriva lui, pleacă și se spânzură. Este singurul om din tot Vechiul Testament care își pune capăt vieții în felul acesta.
Acum uită-te la Evanghelii. Fiul lui David este vândut de Iuda — prietenul care a mâncat pâinea Lui. La Cina cea de Taină, Iisus citează chiar psalmul lui David despre trădarea aceasta: „Cel ce mănâncă pâinea cu Mine a ridicat călcâiul său asupra Mea.” Apoi Iisus trece pârâul Cedrilor. Urcă Muntele Măslinilor, în chin de moarte. Și Iuda, prietenul care a mâncat pâinea Lui și s-a întors împotriva Lui, pleacă și se spânzură. Este singurul om din tot Noul Testament care moare în felul acesta.
Același pârâu. Același munte. Aceeași trădare, de la cineva de la aceeași masă. Același sfârșit pentru trădător. La o mie de ani distanță. Nu e o coincidență. E un scenariu. În grădină, Iisus a spus că Îi putea cere Tatălui mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri. Peste șaptezeci de mii. În Vechiul Testament, un singur înger a doborât o sută optzeci și cinci de mii de ostași într-o singură noapte. Nu L-au luat cu forța. A rămas. Pentru că hotărârea fusese deja luată — sub teasc.
Istoria căderii noastre a început într-o grădină, unde primul Adam s-a uitat la voia lui Dumnezeu și a ales-o pe a lui. Istoria mântuirii noastre a început într-o grădină, unde Adam cel de pe urmă S-a uitat la propria Lui voie și a spus: „Nu voia Mea, ci voia Ta să se facă.” Ce s-a pierdut într-o grădină a început să fie recâștigat într-o grădină. Golgota este locul unde a murit. Ghetsimani este locul unde a hotărât.
Crucea a fost jertfa. Grădina a fost predarea de Sine. Ghetsimani n-a fost niciodată doar scena tristă dinaintea poveștii adevărate. A fost câmpul pe care bătălia a fost cu adevărat câștigată. Iar cei mai mulți ortodocși au citit toată viața noaptea aceea ca pe un moment de slăbiciune. Asta e problema. Ghetsimani e doar un moment. Mii de altele te așteaptă în paginile pe care le-ai citit deja.
Iuda L-a vândut pe Iisus pe treizeci de arginți — prețul pe care Legea lui Moise îl punea pe viața unui rob. Prorocul Zaharia a scris, cu secole înainte, despre treizeci de arginți aruncați în casa Domnului, la olar — exact soarta pe care au avut-o.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Trei frați au construit un imperiu media bazat pe AI cumpărând site-uri legitime și transformându-le în ferme de conținut zombie cu 50 de milioane de vizualizări lunar
Brown Brothers Media este cea mai mare companie media despre care nu ați auzit niciodata - bazata pe IA, scriitori falși ...
-
Risc major pentru omenire - Peste o treime din populația lumii este expusă la niveluri periculoase de poluare cu ozon
Valurile de caldura și incendiile forestiere, combinate cu emisiile generate de activitatea umana, au expus in acest an ...
-
Un agent patogen rezistent la toate medicamentele, identificat în Africa. Este al doilea caz documentat la nivel mondial
O tulpina de Candidozyma auris, denumita anterior Candida auris, s-a dovedit rezistenta la toate cele patru clase de med ...
-
Polonezii fac orice pentru ca femeile lor să avorteze copiii nedoriți: Ce metodă au găsit pentru a ocoli legea
Activistii polonezi au lansat o noua metoda de distributie, ca parte a eforturilor lor continue de a ocoli interdictia a ...
-
Un membru-cheie al grupării de hackeri „ShinyHunters", care a compromis sistemele FBI, a fost arestat în Iordania
Un membru-cheie al gruparii de hackeri cunoscuta sub numele de „ShinyHunters", care a anuntat ca a compromis siste ...
-
"Inteligența artificială este mai periculoasă decât credem. Firmele AI sunt iresponsabile", avertizează un fost angajat al OpenAI care și-a dat demisia
David Robinson, un responsabil cu siguranța din cadrul OpenAI a parasit compania, avertizand ca cultura acesteia este co ...
-
Fosta soție româncă a dictatorului Bokassa, jefuită de două ori. A rămas fără aproape 800.000 de euro: "Au răscolit toată casa"
Gabriela Dramba, fosta soție a imparatului Republicii Centrafricane, Jean-Bédel Bokassa, a fost jefuita de doua o ...
-
Locurile în care nu trebuie să-ți ascunzi niciodată banii: În cazul unui jaf, hoții vor ști direct unde să meargă
Crezi ca ai gasit ascunzatoarea perfecta pentru economiile tale? Adevarul este ca mulți dintre noi alegem locuri pe care ...
-
Cercetătorii au găsit o fâșie de uscat ascunsă sub mare. Descoperirea poate rescrie istoria a doua insule celebre
Doua insule celebre din Marea Mediterana ar fi fost legate printr-o fașie de uscat. Este vorba despre Sicilia și Malta. ...
-
Planeta intră pe un „teritoriu necunoscut". Temperatura medie a oceanelor lumii a atins un nou record
Temperatura medie a oceanelor lumii a atins in iunie un nou record, iar oamenii de știința avertizeaza ca planeta ar put ...
-
Cercetătorii deschid o nouă frontieră în fizică: Au apărut primele dovezi experimentale ale unui nou tip de magnetism
O echipa internaționala de fizicieni a obținut primele dovezi experimentale ale altermagnetismului, o forma de magnetism ...
-
Canada se pregătește pentru o invazie americană, un scenariu care în trecut era de neimaginat
Premierul canadian Mark Carney a recunoscut saptamana trecuta ca s-a pregatit pentru un scenariu odata de neimaginat: o ...
-
România riscă o criză majoră de electricitate. Dunărea scade, Cernavodă rămâne oprită în octombrie, iar Transelectrica pregătește măsuri de criză
Romania incepe luna octombrie 2026 intr-o situație extrem de vulnerabila pe plan energetic, cauzata de seceta, debitul a ...
-
În curând SUA o să scoată documente despre inteligența care trăiește ascunsă pe Pământ. Ipoteza controversată analizată de cercetătorii de la Harvard
Fenomenele aeriene neidentificate au captat din nou interesul autoritaților, generand o ipoteza fascinanta care a facut ...
-
Dezastru pe cer: Rețelele sociale s-au umplut de fotografii cu chemtrails. Și de conspirații deopotrivă
Rețele de socializare sunt pline zilele acestea de imagini cu dare de condensare lasate de avioane. Teoria „chemtr ...
-
5,1 milioane de români trăiesc și muncesc în țări din Europa. Cei mai mulți în Marea Britanie - 1,4 milioane. Populația României scăde în 2026 sub 19 milioane de locuitori
Aproximativ 5,1 milioane de romani traiesc in țari din Europa. Cea mai numeroasa comunitate romaneasca este in Marea Bri ...
-
Căutarea strămoșului comun al vieții de pe Pământ începe pe Marte
Oamenii de știința spera ca un nou rover va gasi pe Marte urme ale unei forme de viața stravechi. O astfel de descoperir ...
-
Alertă de ciumă în Rusia: o laborantă de la Institutului Antiepidemic din Irkuțk a murit, aproape 200 de persoane au fost spitalizate
O angajata in varsta de 28 de ani a Institutului Antiepidemic din Irkuțk, Rusia, a murit de ciuma. În urma decesul ...
-
Unul din opt cazuri de cancer la nivel mondial este cauzat de infecții. Care sunt pricipalele virusuri care pot cauza boli oncologice
Pentru mulți oameni, expunerea la soare, fumatul și istoricul familial sunt primele lucruri care le vin in minte cand se ...
-
Omul de care Donald Trump se teme cel mai mult. Cum a devenit un profesor pensionar din Alaska cel mai mare dușman politic al președintelui SUA
Pe o insula indepartata din Alaska, inconjurata de fiorduri glaciare, traiește un barbat liniștit pe nume Daniel J. Sull ...
-
S-au pariat 4,5 milioane de dolari pentru cine are cele mai mari șanse să ajungă premier conform Polymarket. Lista celor 38 de candidați și procentele lor
Pe Polymarket, utilizatorii au tranzacționat pana sambata, 3 octombrie, contracte in valoare de aproximativ 4,4 milioane ...
-
Efectul super El Niño: Ceea ce s-a întâmplat în cel mai arid deșert de pe Pământ este un adevărat miracol
Cunoscut drept cel mai arid deșert de pe Pamant, o porțiune imensa din Deșertul Atacama a fost acoperita de flori dupa c ...
-
Bucureștiul și Ilfovul au cam 3 milioane de autoturisme. Cifrele arată cât spațiu ar ocupa toate mașinile în Capitală
Bucureștiul și Ilfovul au ajuns la aproape 2,9 milioane de autoturisme inmatriculate. Cifra poate parea abstracta, dar d ...
-
Cercetare în domeniul AI: Conștiința nu are legătură cu inteligența și nu e emergentă din computație
Conștiința ar putea avea mai puțin de-a face cu inteligența decat se credea pana acum. Un cercetator susține ca aceasta ...
-
Suspiciuni rezonabile de poză fake de la Administratia Prezidențială în imaginea lui Nicușor Dan cu Donald Trump bașca Mirabela Grădinaru
Pentru ca Administrația Prezidențiala a Romaniei incearca sa ne bage pe gat un FAKE ordinar pe care eu doar in 8 luni ca ...
-
Hackerii au stat nouă luni într-un sistem al Pentagonului fără să fie descoperiți. Datele a 3 milioane de oameni sunt deja expuse
Un sistem folosit de Pentagon pentru gestionarea informațiilor despre personal a fost accesat fara autorizație timp de a ...
-
Prăduiala USR: TAROM îl acuză pe Cristian Ghinea de sabotaj, după ce acesta a anunțat că va intra în faliment. "Un atac nejustificat și incorect asupra companiei naționale"
TAROM respinge afirmațiile senatorului USR Cristian Ghinea potrivit carora compania ar urma sa intre in faliment in urma ...
-
Călin Georgescu e închis cu trei traficanți de droguri: Unul din ei e membru al mafiei albaneze
Liderul suveranist Calin Georgescu este inchis pentru 30 de zile in Arestul Central, acolo unde imparte o celula cu alți ...
-
Un inginer a construit o cameră de tortură pentru Inteligența Artificială după ce a descoperit că aceasta "simte durerea"
Un inginer a construit o „camera de tortura AI" pentru a testa descoperirea recenta a unui ax al durerii in modele ...
-
Experții avertizează asupra unui fenomen care apare o dată la 250 de ani: Ar arunca milioane de oameni în întuneric
Un nou studiu realizat de catre cercetatorii de la Universitatea George Mason din Virginia, Statele Unite, a avertizat c ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu