S-a mai întâmplat cu 1000 de ani înainte de rugaciunea lui Iisus din Grădina Ghetsimani. Ce-a pățit Regele David?

În noaptea dinaintea morții Sale, Iisus a intrat în grădina Ghetsimani și S-a rugat în așa chin, încât sudoarea Lui a căzut pe pământ ca picături de sânge. Aproape toți ortodocșii știu asta. Aproape niciunul nu știe ce înseamnă cuvântul Ghetsimani.

Ghetsimani vine din două cuvinte ebraice. Gat șemen - Teascul de untdelemn. Ghetsimani nu era o grădină cu flori. Era o livadă de măslini în plină rodire, pe Muntele Măslinilor. Și acolo era un teasc — o piatră uriașă, cioplită pentru un singur lucru. Să zdrobească.

Un teasc de untdelemn funcționa așa. Măslinele erau măcinate sub o piatră de moară, apoi puse în coșuri de papură, stivuite, în timp ce o grindă grea cobora peste ele — iar și iar. Fiecare apăsare mai scotea untdelemn, până nu mai rămânea nimic înăuntru. În noaptea în care a fost vândut, Iisus a intrat în locul numit Teascul. Și Evangheliile spun că S-a depărtat să Se roage nu o dată, ci de trei ori. De fiecare dată, apăsarea era mai grea.

Acum gândește-te la ce folosea untdelemnul. Untdelemnul hrănea sfeșnicul de aur din Templu. Iisus a spus: „Eu sunt Lumina lumii.” Untdelemnul îi ungea pe regi și pe preoți. Cuvântul Mesia — ca și grecescul Hristos — înseamnă, literal, „Unsul”. Untdelemnul se turna pe răni, ca să le vindece. Lumină. Ungere. Vindecare. Și Unsul a fost zdrobit în locul făcut ca să zdrobească — pentru ca untdelemnul să poată curge.

Sfântul Evanghelist Luca — care era doctor — este singurul evanghelist care consemnează că sudoarea Lui a căzut ca picături de sânge. Sub o spaimă extremă, vasele mici din jurul glandelor sudoripare se pot rupe, iar sângele se amestecă cu sudoarea. În noaptea aceea, teascul nu era o metaforă. Trupul Lui era, la propriu, sub el. Apoi a rostit o rugăciune pe care aproape toți am auzit-o de o sută de ori: „Părinte, de voiești, treacă de la Mine paharul acesta!”

Cei mai mulți citesc „paharul” ca pe un fel poetic de a spune suferință. Nu e doar atât. Paharul fusese deja descris — cu secole înainte, de proroci. Isaia l-a numit paharul mâniei Domnului. Psalmistul a scris că toți păcătoșii pământului vor bea din el până la drojdie. Iisus știa aceste locuri pe de rost. Nu fugea de moarte. Privea paharul pe care îl descriseseră prorocii. Și a ales să-l bea până la ultima picătură, ca tu să nu fii nevoit să-l guști niciodată.

Dar există o parte pe care aproape nimeni n-a auzit-o. Toată noaptea aceasta se mai petrecuse o dată. Cu o mie de ani înainte. În Cartea a doua a Regilor, capitolul 15, regele David este trădat de Ahitofel, sfetnicul în care avea cea mai mare încredere — prietenul care stătea la masa lui. David fuge din Ierusalim. Trece pârâul Cedrilor. Urcă Muntele Măslinilor, plângând pe drum. Și Ahitofel, prietenul care a mâncat pâinea lui David și s-a întors împotriva lui, pleacă și se spânzură. Este singurul om din tot Vechiul Testament care își pune capăt vieții în felul acesta.

Acum uită-te la Evanghelii. Fiul lui David este vândut de Iuda — prietenul care a mâncat pâinea Lui. La Cina cea de Taină, Iisus citează chiar psalmul lui David despre trădarea aceasta: „Cel ce mănâncă pâinea cu Mine a ridicat călcâiul său asupra Mea.” Apoi Iisus trece pârâul Cedrilor. Urcă Muntele Măslinilor, în chin de moarte. Și Iuda, prietenul care a mâncat pâinea Lui și s-a întors împotriva Lui, pleacă și se spânzură. Este singurul om din tot Noul Testament care moare în felul acesta.

Același pârâu. Același munte. Aceeași trădare, de la cineva de la aceeași masă. Același sfârșit pentru trădător. La o mie de ani distanță. Nu e o coincidență. E un scenariu. În grădină, Iisus a spus că Îi putea cere Tatălui mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri. Peste șaptezeci de mii. În Vechiul Testament, un singur înger a doborât o sută optzeci și cinci de mii de ostași într-o singură noapte. Nu L-au luat cu forța. A rămas. Pentru că hotărârea fusese deja luată — sub teasc.

Istoria căderii noastre a început într-o grădină, unde primul Adam s-a uitat la voia lui Dumnezeu și a ales-o pe a lui. Istoria mântuirii noastre a început într-o grădină, unde Adam cel de pe urmă S-a uitat la propria Lui voie și a spus: „Nu voia Mea, ci voia Ta să se facă.” Ce s-a pierdut într-o grădină a început să fie recâștigat într-o grădină. Golgota este locul unde a murit. Ghetsimani este locul unde a hotărât.

Crucea a fost jertfa. Grădina a fost predarea de Sine. Ghetsimani n-a fost niciodată doar scena tristă dinaintea poveștii adevărate. A fost câmpul pe care bătălia a fost cu adevărat câștigată. Iar cei mai mulți ortodocși au citit toată viața noaptea aceea ca pe un moment de slăbiciune. Asta e problema. Ghetsimani e doar un moment. Mii de altele te așteaptă în paginile pe care le-ai citit deja.

Iuda L-a vândut pe Iisus pe treizeci de arginți — prețul pe care Legea lui Moise îl punea pe viața unui rob. Prorocul Zaharia a scris, cu secole înainte, despre treizeci de arginți aruncați în casa Domnului, la olar — exact soarta pe care au avut-o.