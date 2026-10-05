Noutati din transumanism: Mini-creiere "în farfurie" dezvoltă de la sine structuri asemănătoare ochilor

Benjamin deține un masterat în antropologie de la University College London și a lucrat anterior în domeniile neuroștiințelor psihedelice și sănătății mintale. Vezi profilul complet

Creierii miniaturali creați din celule stem au încolțit spontan structuri embrionice asemănătoare ochilor numite „cupe optice", conform unui nou studiu publicat în revista Cell Stem Cell. Deși bloburile rezultate pot arăta ca lychee-uri confuze, cercetătorii speră să le folosească pentru a învăța despre etapele timpurii ale dezvoltării ochilor și pentru a obține noi perspective asupra fundamentelor tulburărilor retiniene, scrie iflsience.com

Organoidele cerebrale derivate din celule stem sunt adesea folosite pentru a studia diverse aspecte ale dezvoltării neuronale, deși provocarea de a crea mini-creiere cu alte organe atașate nu fusese până acum depășită. După ce au tratat organoizii cu anumite compuși legați de vitamina A, însă, autorii studiului au observat că cupolele optice au început să apară pe suprafața acestor creiere mici după aproximativ 30 de zile, devenind complet dezvoltate în 50 până la 60 de zile.

Cupola optică este structura care dă naștere retinei și majorității globului ocular, însă multe rămân necunoscute în ceea ce privește procesele din spatele acestei dezvoltări. Cercetătorii au reușit anterior să crească cupole optice izolate din celule stem, deși astfel de experimente nu au reușit să dezvăluie modul în care aceste organe asemănătoare ochilor devin integrate cu creierul.

Deci, esențial, cupolele optice care au apărut în acest studiu au dezvoltat mai multe tipuri de celule retiniene care s-au organizat în rețele neuronale și au prezentat conectivitate cu alte regiuni ale organoizilor cerebrali, devenind complet integrate. Astfel, acestea au demonstrat o capacitate de a răspunde la lumină, permițând cercetătorilor să observe unele dintre interacțiunile complexe care reflectă cele care au loc între ochii și creierul unui embrion în dezvoltare.

Studiul este, de asemenea, remarcabil pentru ceea ce dezvăluie despre natura organoizilor cerebrali derivați din celule stem. Anterior, aceste structuri fuseseră considerate țesuturi extrem de haotice, lipsind de spate sau de față - totuși, apariția a două cupe optice plasate simetric sugerează că aceste mini-creiere sunt de fapt capabile de auto-modelare.

Este important de menționat că cercetătorii au reușit să reproducă aceste descoperiri într-un mod fiabil, demonstrând că dezvoltarea spontană a structurilor asemănătoare ochilor nu a fost un eveniment aleatoriu. În total, au produs 314 mini-creiere separate, 72% dintre acestea dezvoltând cupole optice.

„Lucrarea noastră evidențiază abilitatea remarcabilă a organoizilor cerebrali de a genera structuri senzoriale primitive care sunt sensibile la lumină și conțin tipuri de celule similare celor găsite în organism," a explicat autorul studiului, Jay Gopalakrishnan, într-un comunicat.

„Aceste organoide pot ajuta la studierea interacțiunilor dintre creier și ochi în timpul dezvoltării embrionare, la modelarea tulburărilor retiniene congenitale și la generarea tipurilor de celule retiniene specifice fiecărui pacient pentru testarea personalizată a medicamentelor și terapiile de transplant."