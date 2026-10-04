Risc major pentru omenire - Peste o treime din populația lumii este expusă la niveluri periculoase de poluare cu ozon
Postat la: 04.10.2026 |
Valurile de căldură și incendiile forestiere, combinate cu emisiile generate de activitatea umană, au expus în acest an peste o treime (34%) din populația mondială la niveluri extrem de ridicate de poluare cu ozon, conform unui raport al serviciului european Copernicus.
Asia a fost regiunea cea mai afectată, cu 53% din populație expusă la niveluri „extrem de ridicate" în primele opt luni ale anului 2026, după cum arată analiza realizată de Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS) al Uniunii Europene, publicată miercuri, potrivit AFP.
În America de Nord, două treimi din populație au fost expuse la o calitate a aerului „slabă" sau „foarte slabă", comparativ cu 45% în Europa, potrivit Copernicus, care s-a bazat pe observații satelitare realizate la sol, combinate cu modelarea atmosferică.
La nivel mondial, pe lângă cele 34 de procente din populație expuse la o calitate a aerului „extrem de slabă", 17% au respirat un aer de o calitate „foarte slabă".
În total, doar 5% din populația mondială a fost expusă la niveluri de ozon „bune" și 15% la condiții „acceptabile", conform raportului, ceea ce scoate în evidență legătura strânsă dintre schimbările climatice și poluarea aerului.
Ozonul este un poluant secundar, care apare ca urmare a reacțiilor chimice din atmosferă. Acesta se formează în principal plecând de la oxizii de azot (NOx), emiși în special de traficul rutier și maritim, de industrie și de incendii, precum și de la compușii organici volatili (COV), proveniți în special din activitățile industriale și din procesul de ardere.
Sub acțiunea razelor UV ale soarelui, aceste gaze reacționează chimic formându-se ozonul.
Nivelurile ridicate de ozon observate în acest an au fost alimentate parțial de valurile de căldură record și de incendiile forestiere care au devastat Europa și America de Nord, răspândindu-se mult dincolo de regiunile lor de origine și subliniind astfel modul în care schimbările climatice pot agrava poluarea atmosferică.
Ozonul poate pătrunde adânc în sistemul respirator, provocând tuse, senzație de arsură la nivelul ochilor sau dificultăți de respirație și poate agrava crizele de astm sau simptomele persoanelor care suferă de afecțiuni respiratorii.
„Risc major pentru mediu"
Poluarea aerului reprezintă „unul dintre cele mai importante riscuri de mediu pentru sănătatea umană", a subliniat Ian Marnane de la Agenția Europeană de Mediu (AEM) în cadrul unei conferințe de presă.
El a precizat că, în Europa, aceasta provoacă aproximativ 180.000 de decese premature în fiecare an, dintre care 60.000 sunt cauzate de ozon.
Acest fenomen este cu atât mai serios cu cât „poluarea aerului nu se oprește la granițe - ea poate parcurge mii de kilometri, poate traversa continente și oceane și poate afecta calitatea aerului la mare distanță de sursă", a subliniat directoarea CAMS, Laurence Rouil.
„În pofida îmbunătățirilor semnificative observate în ultimele decenii în ceea ce privește unii dintre cei mai nocivi poluanți", în special în Europa, datorită directivei privind calitatea aerului înconjurător, ozonul rămâne „o provocare globală deosebit de complexă" și reprezintă „un risc major pentru mediu, care afectează sănătatea umană și ecosistemele", a subliniat Copernicus într-un comunicat.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un agent patogen rezistent la toate medicamentele, identificat în Africa. Este al doilea caz documentat la nivel mondial
O tulpina de Candidozyma auris, denumita anterior Candida auris, s-a dovedit rezistenta la toate cele patru clase de med ...
-
Polonezii fac orice pentru ca femeile lor să avorteze copiii nedoriți: Ce metodă au găsit pentru a ocoli legea
Activistii polonezi au lansat o noua metoda de distributie, ca parte a eforturilor lor continue de a ocoli interdictia a ...
-
Un membru-cheie al grupării de hackeri „ShinyHunters", care a compromis sistemele FBI, a fost arestat în Iordania
Un membru-cheie al gruparii de hackeri cunoscuta sub numele de „ShinyHunters", care a anuntat ca a compromis siste ...
-
"Inteligența artificială este mai periculoasă decât credem. Firmele AI sunt iresponsabile", avertizează un fost angajat al OpenAI care și-a dat demisia
David Robinson, un responsabil cu siguranța din cadrul OpenAI a parasit compania, avertizand ca cultura acesteia este co ...
-
Fosta soție româncă a dictatorului Bokassa, jefuită de două ori. A rămas fără aproape 800.000 de euro: "Au răscolit toată casa"
Gabriela Dramba, fosta soție a imparatului Republicii Centrafricane, Jean-Bédel Bokassa, a fost jefuita de doua o ...
-
Locurile în care nu trebuie să-ți ascunzi niciodată banii: În cazul unui jaf, hoții vor ști direct unde să meargă
Crezi ca ai gasit ascunzatoarea perfecta pentru economiile tale? Adevarul este ca mulți dintre noi alegem locuri pe care ...
-
Cercetătorii au găsit o fâșie de uscat ascunsă sub mare. Descoperirea poate rescrie istoria a doua insule celebre
Doua insule celebre din Marea Mediterana ar fi fost legate printr-o fașie de uscat. Este vorba despre Sicilia și Malta. ...
-
Planeta intră pe un „teritoriu necunoscut". Temperatura medie a oceanelor lumii a atins un nou record
Temperatura medie a oceanelor lumii a atins in iunie un nou record, iar oamenii de știința avertizeaza ca planeta ar put ...
-
Cercetătorii deschid o nouă frontieră în fizică: Au apărut primele dovezi experimentale ale unui nou tip de magnetism
O echipa internaționala de fizicieni a obținut primele dovezi experimentale ale altermagnetismului, o forma de magnetism ...
-
Canada se pregătește pentru o invazie americană, un scenariu care în trecut era de neimaginat
Premierul canadian Mark Carney a recunoscut saptamana trecuta ca s-a pregatit pentru un scenariu odata de neimaginat: o ...
-
România riscă o criză majoră de electricitate. Dunărea scade, Cernavodă rămâne oprită în octombrie, iar Transelectrica pregătește măsuri de criză
Romania incepe luna octombrie 2026 intr-o situație extrem de vulnerabila pe plan energetic, cauzata de seceta, debitul a ...
-
În curând SUA o să scoată documente despre inteligența care trăiește ascunsă pe Pământ. Ipoteza controversată analizată de cercetătorii de la Harvard
Fenomenele aeriene neidentificate au captat din nou interesul autoritaților, generand o ipoteza fascinanta care a facut ...
-
Dezastru pe cer: Rețelele sociale s-au umplut de fotografii cu chemtrails. Și de conspirații deopotrivă
Rețele de socializare sunt pline zilele acestea de imagini cu dare de condensare lasate de avioane. Teoria „chemtr ...
-
5,1 milioane de români trăiesc și muncesc în țări din Europa. Cei mai mulți în Marea Britanie - 1,4 milioane. Populația României scăde în 2026 sub 19 milioane de locuitori
Aproximativ 5,1 milioane de romani traiesc in țari din Europa. Cea mai numeroasa comunitate romaneasca este in Marea Bri ...
-
Căutarea strămoșului comun al vieții de pe Pământ începe pe Marte
Oamenii de știința spera ca un nou rover va gasi pe Marte urme ale unei forme de viața stravechi. O astfel de descoperir ...
-
Alertă de ciumă în Rusia: o laborantă de la Institutului Antiepidemic din Irkuțk a murit, aproape 200 de persoane au fost spitalizate
O angajata in varsta de 28 de ani a Institutului Antiepidemic din Irkuțk, Rusia, a murit de ciuma. În urma decesul ...
-
Unul din opt cazuri de cancer la nivel mondial este cauzat de infecții. Care sunt pricipalele virusuri care pot cauza boli oncologice
Pentru mulți oameni, expunerea la soare, fumatul și istoricul familial sunt primele lucruri care le vin in minte cand se ...
-
Omul de care Donald Trump se teme cel mai mult. Cum a devenit un profesor pensionar din Alaska cel mai mare dușman politic al președintelui SUA
Pe o insula indepartata din Alaska, inconjurata de fiorduri glaciare, traiește un barbat liniștit pe nume Daniel J. Sull ...
-
S-au pariat 4,5 milioane de dolari pentru cine are cele mai mari șanse să ajungă premier conform Polymarket. Lista celor 38 de candidați și procentele lor
Pe Polymarket, utilizatorii au tranzacționat pana sambata, 3 octombrie, contracte in valoare de aproximativ 4,4 milioane ...
-
Efectul super El Niño: Ceea ce s-a întâmplat în cel mai arid deșert de pe Pământ este un adevărat miracol
Cunoscut drept cel mai arid deșert de pe Pamant, o porțiune imensa din Deșertul Atacama a fost acoperita de flori dupa c ...
-
Bucureștiul și Ilfovul au cam 3 milioane de autoturisme. Cifrele arată cât spațiu ar ocupa toate mașinile în Capitală
Bucureștiul și Ilfovul au ajuns la aproape 2,9 milioane de autoturisme inmatriculate. Cifra poate parea abstracta, dar d ...
-
Cercetare în domeniul AI: Conștiința nu are legătură cu inteligența și nu e emergentă din computație
Conștiința ar putea avea mai puțin de-a face cu inteligența decat se credea pana acum. Un cercetator susține ca aceasta ...
-
Suspiciuni rezonabile de poză fake de la Administratia Prezidențială în imaginea lui Nicușor Dan cu Donald Trump bașca Mirabela Grădinaru
Pentru ca Administrația Prezidențiala a Romaniei incearca sa ne bage pe gat un FAKE ordinar pe care eu doar in 8 luni ca ...
-
Hackerii au stat nouă luni într-un sistem al Pentagonului fără să fie descoperiți. Datele a 3 milioane de oameni sunt deja expuse
Un sistem folosit de Pentagon pentru gestionarea informațiilor despre personal a fost accesat fara autorizație timp de a ...
-
Prăduiala USR: TAROM îl acuză pe Cristian Ghinea de sabotaj, după ce acesta a anunțat că va intra în faliment. "Un atac nejustificat și incorect asupra companiei naționale"
TAROM respinge afirmațiile senatorului USR Cristian Ghinea potrivit carora compania ar urma sa intre in faliment in urma ...
-
Călin Georgescu e închis cu trei traficanți de droguri: Unul din ei e membru al mafiei albaneze
Liderul suveranist Calin Georgescu este inchis pentru 30 de zile in Arestul Central, acolo unde imparte o celula cu alți ...
-
Un inginer a construit o cameră de tortură pentru Inteligența Artificială după ce a descoperit că aceasta "simte durerea"
Un inginer a construit o „camera de tortura AI" pentru a testa descoperirea recenta a unui ax al durerii in modele ...
-
Experții avertizează asupra unui fenomen care apare o dată la 250 de ani: Ar arunca milioane de oameni în întuneric
Un nou studiu realizat de catre cercetatorii de la Universitatea George Mason din Virginia, Statele Unite, a avertizat c ...
-
O femeie a șocat America: A supraviețuit la 2 injecții letale și deschide o mare dezbatere în SUA
Christa Pike, condamnata la moarte in SUA, a supraviețuit dupa ce autoritațile din Tennessee i-au administrat doua injec ...
-
Schimbări radicale împotriva înșelătoriilor din magazine: Produsele 'eco', 'bio' sau 'verzi' nu mai pot fi promovate prin afirmații generale și imposibil de verificat
Avertisment dur pentru comercianți: produsele prezentate drept „eco", „verzi" sau „prietenoase cu medi ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu