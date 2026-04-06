Un gigant tech face praf decizia Rusiei, după ce oamenii nu mai puteau plăti normal nici cumpărăturile: „Bine ați venit în rezistența digitală, frații și surorile mele"

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, spune că restricțiile impuse de autoritățile ruse asupra serviciilor VPN au provocat probleme serioase într-un sistem de plăți din Rusia.

Incidentul a avut loc vineri și a afectat milioane de utilizatori, care s-au trezit că nu mai pot plăti normal pentru servicii sau cumpărături. Efectele s-au văzut imediat. În metroul din Moscova, turnichetele au fost deschise pentru ca oamenii să poată intra fără să plătească, iar unele locații au fost nevoite să revină la plăți în numerar. De exemplu, un parc zoologic a cerut vizitatorilor să plătească cash, pentru că sistemele digitale nu mai funcționau corect.

Durov susține că problema a apărut din cauza încercărilor statului de a bloca VPN-urile, folosite de mulți ruși pentru a ocoli restricțiile de pe internet. El spune că zeci de milioane de oameni încearcă acum să găsească soluții alternative pentru a rămâne conectați și pentru a folosi servicii online. „Bine ați revenit în Rezistența Digitală, frații și surorile mele din Rusia. Întreaga națiune este acum mobilizată pentru a ocoli aceste restricții absurde", a scris Durov pe Telegram.

Sberbank, cea mai mare bancă din țară, a confirmat că a existat o problemă tehnică, dar nu a explicat clar cauza. În același timp, autoritățile susțin că blocarea VPN-urilor și a unor aplicații este necesară pentru securitate, mai ales în contextul conflictului și al atacurilor cibernetice. Situația face parte dintr-un conflict mai larg între stat și platformele online. Telegram rămâne una dintre cele mai folosite aplicații din Rusia, dar este tot mai des restricționată. În paralel, autoritățile încearcă să împingă utilizatorii către aplicații locale, cum este MAX, controlată de stat.