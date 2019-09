Universitatea la care este masterand Alexandru Cumpănașu, controversată în mediul online: Mai mulți internauți au reclamat că este o instituție fantomă

Alexandru Cumpănașu, candidat la alegerile prezidențiale, urmează cursuri de master la Open University din Elveția, însă fără a avea studii de licență finalizate. Informațiile reies din CV-ul său intrat în posesia jurnaliștilor mainnews.ro, fiind confirmate și de acesta într-o intervenție telefonică la Realitatea Tv.

Din document reiese că din noiembrie 2016 este student la master la Open University din Elveția. Cu toate acestea, în CV-ul lui nu apare facultatea pe care ar fi urmat-o. Mai mult, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Cumpănașu nu ar fi absolvit o astfel de formă de învățământ. Toate informațiile menționate la capitolul „Educație și formare" se referă la cursuri sau la atestatele obținute, nu și la formele de învățământ urmate.

Universitatea, controversată în mediul online

Universtitatea la care Alexandru Cumpănașu urmează cursurile de master este și ea controversată în mediul online. Open University din Elveția a fost fondată în noiembrie 2016, la momentul lansării fiind creată o pagină de Facebook asociată care a reușit să strângă doar 190 de aprecieri. Pe pagina de Faceboook nu există niciun comentariu la cele 35 de postări de pe timeline. De asemena, o singură postare a obținut doar două like-uri.

Universitatea a fost mediatizată în principal în țări non-europene, precum: China, Armenia, Emiratele Unite Arabe, dar și în țări din Europa de Est, precum Ucraina, Estonia, Letonia și Lituania. Specialiștii în social media consultați de mainnews.ro explică faptul că nu există sigla care ar arăta că pagina este verificată de Facebook și nu are secțiune de review-uri, pe care o au toate paginile de socializare ale instituțiilor , indiferent de țară, unde comentariile utilizatorilor nu pot fi șterse.

Pe Google, instituția are 37 de review-uri, cele mai multe fiind negative, postate de clienți nemulțumiți de serviciile oferite și calitatea actului de învățământ. Mai multe persoane au reclamat că este o universitate fantomă, fără acreditarea statului elvețian sau a altui organism internațional.

Redăm câteva dintre comentariile internauților:

„O universitate falsă, o echipă neprofesionistă care îi forțează pe elevi să lucreze pe paginile lor în rețelele sociale, forțează cererea de a oferi diplome false ... Statul Elveția, vechea țară care a permis deschiderea unor astfel de universități false pe teritoriul său"

„Am studiat timp de un an de la această universitate și a fost una dintre cele mai proaste experiențe din viața mea și atunci când sunt mi-am exprimat dorința de a mă retrage, comisionul de retragere a fost o sumă uriașă... nu mai mă interesează acest certificat, practic sunt multe taxe ascunse, cum ar fi taxele ne-au forțat să iasă pentru a obține o mărturisire de la universitățile europene rețineți că Elveția nu le recunoaște și se folosesc de numele său, deoarece acesta este cel mai puternic în lumea educației ... te sfătuiesc să nu pierzi un ban pe această universitate, nu merita timpul tău".

„Nu aș sfătui niciun student să vină la această universitate, deoarece banii pe care îi va plăti pentru educație nu corespund cu ceea ce primești...Vei primi doar 5-6 cursuri video și fotografii... nu vei avea nici teme, doar niște proiecte comune cu colegii și examenele finale. Cu tot respectul și aprecierea pentru sistemul de educație această universitate trebuie să fie pusă pe lista neagră a universităților fantomă în toate țările arabe".

„Aceasta este părerea mea ca am înscris-o pe soția mea timp de un an la secția în arabă la această universitate și am supravegheat progresul ei îndeaproape: Nu vă recomandăm să investiți niciun ban pe această universitate, deoarece valoarea pe care o primiți pentru banii plătiți nu este nimic ... ei au doar 5-6 cursuri pentru fiecare subiect pe tot parcursul anului, fără teste, nu teme, nu teme pentru discuții, nu teme pentru grup, (examenul va dura nu mai mult de 30 de minute) și crezi sau nu, acesta va fi folosit pentru a judeca performanța pentru 6-7 discipline diferite, ... cu tot respectul asta nu este educație și ar trebui să fie raportată ca o universitate falsă".

„Universitatea nu este recunoscută de guvernul elvețian, profită de numele Elveției numai pentru comercializare înșelătoare în Elveția, deoarece sistemul lor universitar este primul din lume educație, nu irosiți banii cu ei și căutați o universitate recunoscută".

„Pretind în mod fals că au acreditare în Elveția...oferă cursuri false doar de dragul de a face bani".

„Sistem educațional sărac, certificare nerecunoscută, dacă doriți să pierdeți timp și bani mergeți acolo..eu nu recomand"

„Mie mi se pare o glumă de facultate. Nu cred că sunt nici profesioniști și nici morali. Profită de încrederea oamenilor când aud numele Elveției pentru a-i conferi un fals prestigiu. Cu siguranta nu recomand"

„Educație slabă, programă inadecvată, nu au sistem de cursuri și nici sistem de testare".

De altfel, a fost creat un blog, http://abmsuniversity.blogspot.com, în care sunt postate articole în care se precizează că universitatea este una fantomă. Unul dintre argumente ar fi, potrivit blogului menţionat, că fondatorul acesteia, Habib al Souleiman, se recomandă ca fiind doctor cu diplomă obținută la IBMS Business School, instituție care nu există.

Pe blog se menţionează că acesta a fost creat pentru avertizarea oamenilor în legătură cu universitatea, menţionându-se că nu este acreditată, iar orice document emis este fără valoare. Autorii acuză instituţia că îşi şantajează clienţii cerând sume mai mari pentru promovarea examenelor. Nu în ultimul rând, spune autorul, studenţii sunt ameninţaţi cu justiţia în cazul postări unor imagini critice la adresa instituţiilor sau dacp aceştia apreciază pagini de Facebook în care universitatea este criticată.

Şi pe Facebook a fost creat un grup denumit „ABMS - The Open University of Switzerland WARNING" (https://www.facebook.com/groups/980646145391375/).