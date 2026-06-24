Valul de caniculă extremă din Europa va ajunge și în România. În Spania, temperaturile depășesc deja 45 de grade

Europa se confruntă cu un nou episod de caniculă extremă, care provoacă victime și pune sub presiune autoritățile din mai multe țări. Franța, aflată în centrul valului de căldură, înregistrează zeci de decese și milioane de oameni sub cod roșu, în timp ce temperaturile depășesc 45 de grade în Spania.

Fenomenul se extinde treptat și spre România, unde meteorologii avertizează că, de la sfârșitul acestei săptămâni, canicula va cuprinde cea mai mare parte a țării și va aduce zile și nopți tropicale care ar putea persista până spre finalul săptămânii viitoare.

„În zilele viitoare așteptăm ca valul de căldură care afectează acum partea de vest și de centru a continentului să se extindă și în regiunile țării noastre. Deocamdată, astăzi, temperaturile cele mai ridicate se vor înregistra în Crișana, în partea de nord a Banatului, în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, unde temperaturile urmează să atingă 34, poate izolat 35 de grade, dar vremea călduroasă se menține în toate regiunile țării, cu maxime în general de peste 30 de grade, iar de mâine putem vorbi despre extinderea valului de căldură deasupra celei mai mari părți a țării, iar temperaturile vor crește de la o zi la alta", a spus Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, la Digi24.

„Așteptăm ca de sâmbătă, duminică, pe arii tot mai largi, temperaturile să depășească pragul caniculei și de asemenea să crească temperaturile și pe parcursul nopților, deci la sfârșitul săptămânii și pe parcursul săptămânii viitoare tot mai multe valori de temperatură noaptea care să nu coboare sub 18-20 de grade", a adăugat ea. „Din punct de vedere al instabilității care a creat probleme în ultimele zile, încă astăzi vor fi vizate zonele de deal și de munte, partea de nord a Olteniei, Munteniei, Dobrogei. Vor fi averse, descărcări electrice, încă mai sunt posibile cantități în timp scurt care să depășească 25 l/m², poate izolat chiar 40-50 l/m², dar de mâine, pe măsură ce aerul foarte cald, din ce în ce mai cald, se va extinde pe zone tot mai largi ale țării, instabilitatea atmosferică va fi în diminuare", a mai spus Georgescu. Ea a adăugat că temperaturile vor rămâne ridicate până spre sfârșitul săptămânii viitoare, cel mai probabil.