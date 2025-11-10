Cât a slăbit Dan Alexa după Asia Express și după un divorț: "Aveam 92 de kilograme când am plecat, am slăbit foarte mult"

Dan Alexa a avut parte de o schimbare spectaculoasă de imagine după participarea la Asia Express 2025. Fostul fotbalist a povestit că aventura din Thailanda a fost una dintre cele mai grele, dar și cele mai benefice experiențe din viața lui, atât fizic, cât și emoțional.

Deși a trecut prin emoții profunde și proble extrem de dificile, pentru Dan Alexa au existat mai multe avantaje, printre care și cel fizic. Antrenorul a reușit să piardă un număr semnificativ de kilograme, fiind într-o formă excelentă. „Am slăbit pentru că așa am vrut eu. Am fost la Asia Express. Am slăbit foarte multe kilograme. Când m-am întors acasă, a mai urmat un Asia Express X 2", a spus Dan Alexa, făcând aluzie la perioada dificilă prin care a trecut după încheierea filmărilor, când a fost nevoit să facă față și unui divorț.

„Acum mă stabilizez. Nu mai vreau să mă îngraș. Aveam 92 de kilograme când am plecat în Asia Express, iar acum am 79.13 kilograme", a declarat el. Pentru a-și menține forma, Dan Alexa a adoptat o disciplină strictă: postul intermitent. „Mănânc o dată pe zi, seara. Fac fasting 20 de ore. Dar nu simt nevoia să mănânc... Beau cafea și o beau cu lapte... și seara mănânc cât vreau", a explicat el.

Într-un interviu acordat pentru Libertatea, Dan Alexa a vorbit despre momentele dificile trăite în timpul competiției. Alături de Gabi Tamaș, antrenorul a recunoscut că au existat situații în care au vrut să renunțe. „Și eu, și Gabi Tamaș am vrut să plecăm. Cred că eu de vreo două ori, Gabi Tamaș a avut și el un moment... Am avut! Dar cred că n-a fost niciunul dintre concurenți să nu vrea asta măcar o dată", a spus Alexa.

Epuizarea și lipsa confortului au fost principalele motive: „Ne-am înțeles bine, dar apar nervii. Gândește-te că o iei de dimineață până seara, probe, nemâncat, dor de casă... Cauți cazare după... Și dacă ai neșansa să cauți vreo două-trei ore, te sparge în două! Și dimineața, la prima oră, ești în picioare și o iei de la capăt", a povestit el. După șase ani de căsnicie, Dan Alexa și Andrada au decis să meargă pe drumuri separate. Antrenorul a recunoscut că despărțirea nu a fost ușoară, însă a simțit că este singura decizie corectă.

„N-a fost ușor, pentru că nu m-am gândit nicio clipă la asta înainte să plec. Dar după tot ce s-a întâmplat, a fost soluția firească și necesară pentru toată lumea. Sincer, eu, ca structură, nu pot trece peste infidelitate. E ceva care îți produce un impact puternic", a declarat el pentru VIVA!. Chiar dacă a mai discutat cu fosta soție după separare, Alexa recunoaște că încrederea, odată pierdută, nu se mai poate reconstrui.

„Am vorbit o perioadă cu Andrada, dar când dispare încrederea - baza unei relații - e foarte greu să mai construiești ceva. Nu-i port pică. Lucrurile s-au liniștit. Dar pentru mine, genul ăsta de greșeală e motiv clar de divorț. Ce contează acum este să găsim un numitor comun pentru a avea grijă de Arkan. El este cel mai important. Am trecut peste. Dacă eu nu înțeleg astfel de situații, nu le înțelege nimeni. Am experiență de viață. Nu mi-aș fi dorit să mi se întâmple, dar se întâmplă. E vorba despre alegeri și despre ce vrei cu adevărat de la viață. Acum, tot ce contează e echilibrul fiului meu".