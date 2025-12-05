Purtătoarea de cuvânt a Guvernului dă de înțeles că Ilie Bolojan s-a căsătorit: Soția premierului și-a plătit din fonduri proprii toate costurile pentru deplasarea la Viena

Guvernul, prin purtătoarea de cuvânt Ioana Ene Dogioiu, a făcut unele precizări legate de deplasarea în Austria a premierului Ilie Bolojan, după o serie de informații apărute în presă. Dogioiu a precizat că partenera de viață a lui Bolojan, pentru care a folosit termenul de „soție", și-a plătit singură costurile deplasării alături de premier.

„Soția dlui Ilie Bolojan și-a plătit din fonduri proprii toate costurile ocazionate de deplasarea la Viena unde l-a însoțit pe premier la un eveniment al comunității românești, cu ocazia Zilei Naționale a României, organizat de Ambasada României", a răspuns Ioana Ene Dogioiu, într-un mesaj pentru Gândul întrebată fiind de costurile deplasării doamnei care îl însoțește pe premier în vizita oficială în Austria.

Solicitată ulterior cu privire la acuratețea termenului de „soție" - pe care Ioana Ene Dogioiu l-a folosit, aceasta a spus: „Nu discut viața personală a premierului. M-ați întrebat de costuri, v-am răspuns". Precizările vin după ce premierul a apărut împreună cu partenera sa de viață la un eveniment al ambasadei de la Viena, dedicat Zilei României. În declarația de avere a premierului, publicată în iulie 2025, nu figurează vreo căsătorie.

Ilie Bolojan, cunoscut pentru discreția cu care își protejează viața privată, și-a asumat oficial relația cu Ioana, o asistentă medicală din Oradea. Cei doi formează un cuplu de câțiva ani, iar apariția lor împreună la ceremonii și evenimente importante confirmă povestea de dragoste pe care au preferat până acum să o țină departe de ochii publicului. În data de 27 septembrie a acestui an, premierul Ilie Bolojan și partenera sa, Ioana, și-au făcut apariția la Blaj, la ceremonia dedicată memoriei cardinalului Lucian Mureșan.

Prima apariție publică a celor doi a avut loc în 2022, când au fost nași de cununie pentru fiul primarului din Câmpulung, Dan Negură, alături de soția acestuia. Cu toate acestea, conform ultimei declarații de avere, Ilie Bolojan nu este căsătorit, dar nu este exclus ca el și Ioana să fie logodiți, arată sursa citată. În 2024, cei doi au fost văzuți din nou împreună, de această dată la nunta lui George Bologan, fost ambasador al României în Spania și consilier al lui Klaus Iohannis. Aparițiile lor publice confirmă faptul că relația merge foarte bine, chiar dacă cei doi preferă să rămână departe de luminile reflectoarelor.