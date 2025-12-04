Nu mâncarea te îngrașă. Ci mesajul pe care îl transmite corpului tău - alimentele sunt și informație

Fiecare aliment pe care îl pui în gură nu aduce doar calorii. Aduce informație. O comandă metabolică. Un set de instrucțiuni.

Când mănânci carbohidrați rafinați - pâine, paste, covrigei, biscuiți, cereale, sucuri - semnalul e clar: „Depozitează!" Insulina explodează. Ficatul intră în modul de stocare. Celulele se închid, ca să nu lase grăsimea să iasă. Și tu începi să porți în tine energia nearsă a fiecărei „gustări nevinovate".

În schimb, când mănânci grăsimi naturale, proteine reale, alimente dense în nutrienți și fără zahăr ascuns, mesajul metabolic e opus: „Arde!" Insulina rămâne jos. Hormonii de sațietate cresc. Depozitele se deschid. Iar corpul învață din nou să folosească grăsimea ca sursă de energie.

Așa că nu, nu toate caloriile sunt egale. O sută de calorii din orez expandat nu înseamnă același lucru ca o sută de calorii din ouă sau din carne. Pentru că mâncarea nu este matematică. E biologie. Și biologia are reguli simple: Insulina hotărăște dacă slăbești sau te îngrași. Iar insulina e controlată de ceea ce mănânci, nu de câte calorii numeri.