Când ne vine nota de plată: Vârsta la care organismul începe să plătească pentru toate obiceiurile nesănătoase
Postat la: 29.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Schimbările de sănătate care apar în jurul vârstei de 40 de ani nu sunt întâmplătoare. Această perioadă a vieții marchează momentul în care organismul începe să reflecte modul în care am trăit până atunci.
Semnalele trimise de corp devin tot mai clare, iar multe persoane descoperă că obiceiurile ignorate ani la rând se transformă acum în probleme reale.
Un amplu studiu realizat de cercetători finlandezi și menționat de publicația slovacă Aktuality atrage atenția asupra unui interval de vârstă în care sănătatea începe să resimtă în mod vizibil influența obiceiurilor formate în tinerețe.
Concluziile cercetării sugerează că între 36 și 46 de ani organismul începe să „conteze" cu adevărat consecințele alegerilor nesănătoase făcute în deceniile anterioare.
Cercetătorii au colectat date despre stilul de viață și sănătatea participanților la vârste cheie. Analiza arată că în jurul vârstei de 36 de ani încep să se manifeste primele semne clare ale impactului negativ generat de comportamente precum fumatul, consumul regulat de alcool sau lipsa mișcării.
La această vârstă apar tot mai frecvent simptome fizice și mentale asociate acestor obiceiuri. Până la 42 de ani, modificările sunt deja vizibile în analizele medicale, ceea ce arată că procesele dăunătoare sunt în plină desfășurare.
Cercetătorii consideră această perioadă un moment critic, în care organismul transmite semnale că este nevoie de schimbări. Dacă obiceiurile nocive continuă și după această etapă, probabilitatea apariției unor boli grave crește considerabil după vârsta de 50 de ani.
Printre riscurile menționate se numără afecțiuni cardiovasculare, boli hepatice, hipertensiune, accident vascular cerebral și unele forme de cancer, dar și tulburări de natură psihică, inclusiv simptome depresive.
Deși cercetarea indică intervalul 36-46 de ani ca fiind esențial pentru identificarea și corectarea obiceiurilor dăunătoare, specialiștii insistă că prevenția ar trebui să înceapă mult mai devreme.
